Termin

Die nächste Gelegenheit zum Blutspenden in der Gemeinde Murg ist am Dienstag, 21. September, zwischen 14.30 und 19.30 Uhr in der Sabine-Spitz-Halle in Niederhof. Die Blutspende ist nur mit Terminreservierung im Internet ( www.blutspende.de ) möglich.