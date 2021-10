von Brigitte Chymo

Die Tiefbauarbeiten in Hänner West zur Breitbandversorgung werden noch im November abgeschlossen. So der Sachstandsbericht von Gemeinderat Guido Wiesler (CDU), der das Technische Bauamt vor Ort in Hänner unterstützt. Nächster Schritt wird sein, die Glasfaser in die Leerrohre einzublasen. Die Firma Tillig-Geomatics bereitet dazu im Moment die Ausschreibung vor. Im ersten Quartal des nächsten Jahres, so hofft Karl-Heinz Peter, Leiter des Technischen Bauamts, ist Hänner West, zu dem auch der Sood in Oberhof gehört, am schnellen Internet.

Parallel verliefen in den vergangenen Wochen die Vorbereitungen für den zweiten Bauabschnitt Hänner Ost. Aufgrund der Preise und der Ausführungsfristen waren die Tiefbauarbeiten in drei Losen ausgeschrieben worden. Weil die Gemeinderatssitzung Anfang Oktober ausgefallen ist, hatte Bürgermeister Adrian Schmidle die Tiefbauarbeiten in Eilentscheidungen vergeben.

Die Arbeiten für Los 1 gingen an die Firma Weber Bau aus Laufenburg zum Angebotspreis von rund 853.000 Euro. Los 2 wird von der Firma Stoll Bau aus Todtmoos ausgeführt. Ihr Angebotspreis lag bei rund 1.019.000 Euro. Bei Los 3 schließlich kam die Firma Klefenz aus Waldshut-Tiengen zum Zug, die mit 1.022.000 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte. In der Summe belaufen sich die Aufträge auf 2.894.000 Euro und liegen damit vier Prozent unter der Kostenschätzung. Ebenfalls als Eilentscheidung erhielt die Firma ZweiComHauff aus Rosenberg den Zuschlag für das sogenannte PoP-Gebäude in Oberhof, ein Knotenpunkt für die Kabel. Der Angebotspreis beträgt 209.400 Euro.

Bevor die Tiefbauarbeiten in Hänner Ost starten, treffen sich kommende Woche alle Beteiligten, um die Arbeiten zu koordinieren. Zum einen geht es um den Bauablauf, Baustelleneinrichtung, aber auch die Regelung des örtlichen Verkehrs und der Umleitungsstrecken. Amtsleiter Karl-Heinz Peter bittet die Bevölkerung schon heute um Verständnis für möglicherweise auftretende Behinderungen während der Bauphase.