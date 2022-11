von Susanne Schleinzer-Bilal

Die Bühne des zum Bersten vollen Café Verkehrt rockte am vergangenen Samstag die Band „7sins“. Die Gruppe um Fabian Brugger (Gitarre), Oliver Fabro (Bass), Jonathan Freitag (Drums), Jürgen Bäumler (Keyboard) trat mit ihrer neuen Sängerin Cindy Möck auf, die mit ihrer kräftigen und außergewöhnlichen Stimme überzeugte. Die Musiker haben sich Soul, Pop und Rock auf die Musikfahnen geschrieben und covern Songs der 70er, 80er, von Donna Summer, Tina Turner, Prince, Queen, Phil Collins, Amy Winehouse und vielen mehr, aber auch aktuelle Songs, und das sehr authentisch.

Die Besucher hielt es nicht auf den Stühlen

Mit diesen Songs versetzten sie die Zuschauer schon mit dem ersten rockigen Stück in Hochstimmung. Viele tanzten und sangen ausgelassen mit. Ein Hit jagte den nächsten von „No roots“ von Alice Merton, „Message in a bottle“ von The Police, „Don´t stop me now“ von Queen – das Repertoire ließ keine Wünsche offen. Nicht fehlen durften Songs wie „Hotel California“ von den Eagles, “Sweet dreams“ von Eurythmics oder „Kiss“ von Prince. Neben Cindy Möck, die den Zuschauern kräftig einheizte, tat sich auch Fabian Brugger mit seinen Gitarren-Soli hervor, der das Café zum Jubeln brachte. Sehr professionell auch die anderen Band-Mitglieder, die ein harmonisches Klangbild abgaben und nicht unwesentlich zum Erfolg des Abends beitrugen.

Purple Rain zum Abschied

„Seid ihr bereit? Ich habe bei jedem Lied Gänsehaut, ihr seid so ein wundervolles Publikum“, lobte Möck die begeisterten Zuschauer. Nach fast drei Stunden hieß es dann: „Man mag es kaum glauben, aber wir kommen schon zum letzten Stück, hoffentlich hat es euch genauso gefallen wie mir, es war ein wunder-wunderschöner Abend“, sagte die Sängerin. Die Zuschauer bestätigten und erklatschten sich lautstark mehrere Zugaben. „Damit haben wir gar nicht gerechnet, jetzt müssen wir improvisieren“, scherzte Gitarrist Fabian Brugger. Mit „Purple rain“ von Prince , und „Na na hey hey kiss him Good-Bye“ von der Band Steam verabschiedeten sich die 7sins dann endgültig von ihrem restlos begeisterten Publikum.