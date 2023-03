Bei der Hauptversammlung des Imkervereins Hauenstein im Gasthaus „Engel“ in Niederhof hat der Vorsitzende Bernward Lohr zahlreiche Mitglieder begrüßt. In seinem Tätigkeitsbericht ließ Lohr das Vereinsjahr Revue passieren. Besonders hob er den Tag der offenen Tür und den Weihnachtsmarkt hervor, beide Veranstaltungen erfreuten sich eines regen Zuspruchs. Daneben war der Verein an Märkten in der Region mit seinem Verkaufs- und Informationswagen präsent. Ebenfalls war der Lehrbienenstand des Vereins für viele Besuchergruppen ein informatives und beliebtes Ziel. Dies berichtet der Verein in einer Pressemitteilung zur Hauptversammlung.

Die Arbeitsgruppe Königinnenzucht, die von Thomas Schlachter und Harald Schlegel geleitet wird, war im Vereinsjahr 2022 besonders erfolgreich, durfte sie doch den Züchterpreis für die beste Königin des Landesverbands Badischer Imker entgegennehmen. Witterungsbedingt war der Honigertrag durchschnittlich, die Tracht endete unerwartet Mitte Juni. Die Folge war, dass die Bienen so gut wie keinen Waldhonig eintragen konnten. Bernhard Rüd berichtete über ein Plus in der Kasse.

Langjährige Mitglieder geehrt

Bei den Neuwahlen wurde der gesamte Vorstand bestätigt. Lediglich bei den Beisitzern gab es einen Wechsel. Für Angelika Furger ist nun Michael Grigo neu als Beisitzer im Vorstand. Der Vorsitzende Bernward Lohr bedankte sich bei Angelika Furger für ihre Mitarbeit im Leitungsteam. Außerdem wurden der Kassierer Bernhard Rüd für 40 Jahre und Günter Wehrle für 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft von Bernward Lohr mit einem Geschenkkorb geehrt. Beide Mitglieder unterstützen den Verein in all den Jahren auf vielfältige Art.

Eine besondere Ehrung erhielt Hermann König – er wurde mit dem Hauensteiner Immenschnieder geehrt. Diese Auszeichnung erhielt Hermann König für seine außerordentlichen Verdienste beim Erweiterungsbau des Lehrbienenstandes sowie beim Bau des Funktionsgebäudes des Imkervereins Hauenstein.

Interessant war dann der Beitrag von Angelika Furger über Erfahrungen mit der asiatischen Hornisse. Diese invasive Art verbreitet sich seit dem Jahr 2008 zunehmend im mitteleuropäischen Raum, neu nun auch seit dem Jahr 2022 im Vereinsgebiet des Imkervereins Hauenstein. Wie es der Name schon sagt, wurde sie aus Asien eingeschleppt. Da sie sich mit Vorliebe während ihrer Brutzeit von Bienen ernährt, ist sie eine große Gefahr für die Imker mit ihren Bienenvölkern. Die kugelförmigen Nester können bis zu einem Meter Durchmesser erreichen, die die Hornisse gerne in den Gipfeln von Bäumen und hochwachsenden Sträuchern anlegt. Aufmerksame Beobachter sollten es daher den Imkern melden, wenn ihnen irgendwo ein solches Hornissennest auffällt.

Ausblickend auf das laufende Vereinsjahr wird der Imkerverein an verschiedenen Märkten in der Region teilnehmen. Zudem finden, wie bisher, die monatlichen Imkertreffs statt, zu denen sich der Vorsitzende wieder mehr Zuspruch wünscht. Ebenso wird es an Informationsveranstaltungen Wissenswertes zu aktuellen Themen der Imkerei betreffend geben.

Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich Vorsitzender Bernward Lohr beim gesamten Vorstand sowie bei allen Vereinsmitgliedern für ihre tatkräftige Unterstützung bei Arbeiten und Anlässen des Imkervereins Hauenstein. „Ohne diese wären die zahlreichen Aktivitäten des Vereins gar nicht möglich, zudem zeugen sie von einer sehr intakten Vereinsgemeinschaft“, betonte Lohr. Mit dem Wunsch auf ein erfolgreiches Imkerjahr beschloss der Vorstand die rund zweistündige Hauptversammlung 2023 des Imkervereins Hauenstein.