von Brigitte Chymo

„D‘Schtubbe“ war in den alten Hotzenhäusern jener Ort, an dem an den langen Winterabenden Geschichten erzählt wurden, „s‘Wiibervolk“ das Spinnrad drehte, „s‘Männervolk“ auf dem Kachelofen saß und paffte, und die alte Katz in einem warmen Winkel des Ofens zufrieden schnurrte. War es recht winterlich, kündigten sich Besucher noch vor der Haustüre an, weil die Schritte auf dem frisch gefallenen Schnee knirschten.

Der Kachelofen in der guten Stube der Hotzenhäuser, wie hier im Zechenwihler Hotzenhaus, verbreitete auch zu Weihnachten wohlige Wärme. | Bild: Brigitte Chymo

Erst die Krippe, dann der Weihnachtsbaum

Die gute Stube ist noch da im Zechenwihler Hotzenhaus. Auch der Kachelofen, Kunst genannt. 1748 wurde das inzwischen denkmalgeschützte Gebäude erbaut, und Jahr um Jahr feierten die Bauersleute in der guten Stube das Weihnachtsfest. Auch den Herrgottswinkel gibt es noch. Vermutlich war hier zur Weihnachtszeit irgendwann kunstvoll auch eine Krippe aufgebaut. Von Pfarrer und Heimatforscher Jakob Ebner wissen wir dank seiner Recherchen im Görwihler Pfarrbuch, dass 1749 im Gotteshaus zum ersten Mal eine Krippe aufgestellt wurde.

Das Hotzenhaus Das Zechenwihler Hotzenhaus stammt aus dem Jahr 1748 und steht unter Denkmalschutz. Der Verein zur Förderung des Zechenwihler Hotzenhauses sanierte den Ökonomieteil des Hotzenhauses in den letzten Jahren für rund 1,25 Millionen Euro. Für Feste können Räume gemietet werden. Infos im Internet: www.zechenwihler-hotzenhaus.de

Jedenfalls kam die Krippe zuerst auf den Hotzenwald, der Christbaum später. Anstatt Weihnachtskugeln schmückten in früheren Zeiten Äpfel den Baum. Auch „Plätzli“, also Weihnachtsbrötchen, waren als Weihnachtsschmuck beliebt.

Mit einem Adventsmarkt zog Weihnachtsstimmung im Zechenwihler Hotzenhaus ein. | Bild: Brigitte Chymo

Üppig getafelt wurde an Heiligabend in auf dem Hotzenwald nicht. Die Familie betete den Rosenkranz, oftmals gab es „Birewegge“, ein Gebäck mit Dörrfrüchten. Und bevor 1903 der Strom auf den Hotzenwald kam, verbrachten die Bauersleut Heiligabend im Schein ihrer Petroleumlampen.

Weihnachtsbrötchen für die Ziegen

Auch das Vieh hatte Weihnachten. Die Höfe auf dem Hotzenwald waren ein in sich geschlossener Kreislauf, in dem Mensch und Vieh unter einem Dach lebten und alles aufeinander abgestimmt war. Das war wichtig, denn in Winterzeiten waren abgelegene Höfe oft wochenlang eingeschneit.

Bad Säckingen Das Zechenwihler Hotzenhaus lässt die Besucher in die Geschichte des Hotzenwaldes eintauchen Das könnte Sie auch interessieren

So wurde das Vieh an Heiligabend in die Feierlichkeiten einbezogen und im Stall besucht. Die Bauersleute redeten und beteten mit dem Vieh, man glaubte, dass es in dieser Nacht die Worte verstehe. Außerdem bekam das Vieh eine Extraration Fressen. Meist etwas Besonderes. Ein Leckerli. Zum Beispiel ein Weihnachtsbrötchen für die Ziegen.

Wenn das Glöckchen läutet, war das Christkind da

Die Christmette war vielerorts Tradition. Wenn es denn die Schneeverhältnisse zuließen. Am Weihnachtstag begannen die Festlichkeiten mit dem Engelsamt am Morgen, dann folgte die Hirtenmessen, anschließend das feierliche Hochamt. Das Christkind kam an Heiligabend natürlich auch. Der Klingelton eines Glöckchens signalisierte den ungeduldig wartenden Kindern, dass das Christkind endlich da ist. Wenn sie dann in die gute Stube eintraten, hieß es: „Grad ischs Chrischtkindli furtgfloge.“

So unterschiedlich war der Brauchtum

Rund um Weihnachten lebte auch so mancher alte Brauch. Wie zum Beispiel in Oberwihl das Einbinden der Obstbäume mit Strohseilen am Vorabend von Weihnachten. Das Einbinden versprach reiche Obsternte im kommenden Jahr.

Heimatforscher Gustav Oberholzer beschreibt in seiner Broschüre zur früheren Weihnachtszeit außerdem den Brauch „Maria Herbergsuche“ im südlichen Schwarzwald. Neun Tage vor Weihnachten taten sich neun Frauen zusammen und machten untereinander aus, wer an welchem Tag die Gottesmutter zur Anbetung aufnehmen sollte.

Schließlich gab es da mancherorts auch noch die Sache mit dem Farnsamen: Wer in der Heiligen Nacht einige Farnsamen in seine Schuhe legt, der könne sich unsichtbar machen.