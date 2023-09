Der Radsportverein (RSV) Niederhof hat bei seiner 100. Hauptversammlung im Gasthaus Engel in Niederhof unter anderem auf die Jubiläumsfeierlichkeiten in diesem Jahr zurückgeblickt. Außerdem haben die einzelnen Abteilungsleiter im Rahmen der Versammlung vom sportlichen Geschehen und den Entwicklungen in ihren jeweiligen Gruppen berichtet.

Besonders gut angenommen werden das Angebot der Kleinkindgruppe und das Bodyforming für Damen. Die Mountainbike-Erwachsenengruppe isti nach Corona allerdings leider nicht mehr so gut angelaufen, sodass mittlerweile auch E-Bike-Fahrer dafür zugelassen werden. Besser laufe es hingegen bei der MTB-Jugend, die über 20 Kinder in zwei Altersgruppen verzeichnen kann. Dagegen musste Trainerin Miriam Amsler ihr Angebot Vorschulturnen aufgrund einer nicht auffindbaren Co-Leitung im Frühjahr diesen Jahres leider komplett einstellen.

Absage der Murgtal-Trophy

Kein Glück gab es auch für die Murgtal-Trophy, die kurzfristig abgesagt werden musste. Es hätte an Arbeitskräften für die arbeitsintensive Veranstaltung gefehlt und auch die Sicherheit hätte nicht umfangreich gewährleistet werden können, so die Erläuterungen während der Sitzung. Es sei aus organisatorischen Gründen diesmal nicht möglich gewesen, einen Rettungswagen am Fuße des Murgtals zu positionieren, weshalb man sich letztendlich dazu entschieden hatte, die Veranstaltung abzusagen.

Der Verein Der Radsportverein Niederhof wurde im Jahre 1923 gegründet und hat in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Mit 264 Mitgliedern gehört der Verein zu den größeren in der Region. Vorsitzender ist neu Thomas Wiesler, der Horst Arzner nach sechs Jahren im Amt ablöst. Informationen und Kontaktmöglichkeiten gibt es unter www.rsv-niederhof.de im Internet.

Insgesamt 29 Mal hatte der RSV Niederhof in der Vergangenheit die Veranstaltung mit durchschnittlich 150 bis 200 Teilnehmern ausgerichtet, in Hochzeiten kamen bis zu 300 Sportler. Teilnehmen konnten alle Sportbegeisterten auf unterschiedlichen Strecken und über verschiedene Distanzen. Letztmals wurde die Murgtal-Trophy im Jahr 2019 abgehalten. 2020 und 2021 fand sie wegen der Corona-Pandemie nicht statt, 2022 hatte der Verein sie aus organisatorischen Gründen abgesagt.

Vorstandswahlen und Ehrungen

Frischen Wind gibt es zukünftig auf einigen Vorstandsposten des RSV Niederhof: So löst Thomas Wiesler Horst Arzner nach sechs Jahren im Amt des ersten Vorsitzenden ab. Das bisher vakante Amt des dritten Vorsitzenden konnte mit Klaus Schneider besetzt werden. Alexandra Schmidle gab nach zwei Jahrzehnten das Amt der Schriftführerin auf. Ihr folgt Fritz Wasmer. Tina Schwarz wurde als zweite Kassiererin wiedergewählt. Neu im Amt ist auch Jugendleiter Phillipe Wiesler, der Simon Porsche ablöst. Unterstützung aus der Jugend erhält Phillipe Wiesler von Noel Matt. Aus den Reihen der Aktiven beisitzen werden zukünftig Thomas Kramer und Andreas Wiegert und aus den Reihen der Passiven sitzt Sascha Wiesler bei.

Horst Arzner konnte im Anschluss noch einige Ehrungen verdienter Mitglieder vornehmen. Zehn Jahre aktiv dabei sind Dagmar, Marion und Andrea Moser, Felix Jacobasch, Lucie Lynn Strittmatter, Marleen Schmidt-Matt, Elias Borho und Martina Grobert-Teubler. Mit der goldenen Ehrennadel für 20 Jahre wurden Marcel Lindinger, Marco Zumkeller, Lea Breitensprecher, Josepha Möller und Magdalena Oeschger teilweise in Abwesenheit ausgezeichnet. Ganze 30 Jahre aktives Mitglied ist Alexandra Schmidle. Horst Arzner bedankte sich zum Schluss für die gute Zusammenarbeit.