von Brigitte Chymo

Das Café „Centro“ in der Murger Mitte nimmt langsam, aber sicher Gestalt an. Schon seit Wochen sind die Umbauarbeiten in vollem Gange, und die Veränderungen am ehemaligen Jugendcafé inzwischen unübersehbar. Nach Westen hin, wo in Zukunft der Eingangsbereich ist, klafft eine große Lücke in der Wand, und auch zur Hauptstraße fehlt Mauerwerk, sodass der Blick weit in den künftigen Gastraum geht.

Eröffnung für Frühjahr geplant

Dieser Tage seien die Heizungsbauer am Werk, dann komme der Trockenausbau, erklärt Architekt Stefan Kammerer von der Gemeindeverwaltung.

„Fenster und Türen sind bestellt“, ergänzt Kammerer. Anfang des Jahres, so hofft er, würden diese geliefert, dann gehe es mit dem Umbau weiter.

Die Geschichte des Gebäudes Feuerwehrhaus, Gemeindearchiv, Jugendzentrum und jetzt Café Der Anbau an das Gebäude an der Hauptstraße 57 war ursprünglich für ein Feuerwehrgerätehaus vorgesehen. Später wurde eine Decke eingezogen und im Obergeschoss das Gemeindearchiv untergebracht. Im Untergeschoss war zuletzt viele Jahre das Jugendcafé untergebracht. Das Gemeindearchiv ist inzwischen in Räume in der Tiefgarage unter dem Ärztehaus umgezogen.

Ob dieser Liefertermin allerdings klappt, ist noch nicht abzusehen. Zurzeit läuft noch alles nach Plan. Kommen Fenster und Türen tatsächlich pünktlich, bleibt es bei dem geplanten Termin zur Fertigstellung des Umbaus. „Ziel ist der April 2023“, sagt Kammerer. Auch bei den Preisen ist noch alles im grünen Bereich. „Wir sind noch stabil“, meint er.

Murger wünschen sich ein Café

Mit dem Umbau des ehemaligen Jugendcafés in einen Gastronomiebetrieb erfüllt sich der Wunsch vieler Bürger. Auch Interessenten für den Betrieb eines Cafés kamen schon früh auf die Gemeinde zu. Bei den ersten Gesprächen stellte sich dann aber schnell heraus, dass ohne Umbau kein wirtschaftlicher Ganzjahresbetrieb im ehemaligen Jugendcafé zu realisieren ist. So kam die Idee zustande, das ehemalige Gemeindearchiv im Obergeschoss mit für den Gastronomiebetrieb zu nutzen. Im Juli stimmte der Gemeinderat dem Umbau zu, im Oktober begannen die Arbeiten.