Der am höchsten gelegene Ortsteil der Gemeinde Murg steht am kommenden Wochenende im Zeichen eines großen Jubiläums: Die Feuerwehrabteilung Hänner feiert von Samstag, 15. Juli, bis Montag, 17. Juli, ihr 125-Jähriges Bestehen. Ein Festausschuss plant und organisiert seit 2021. Höhepunkt ist der Sonntag, 16. Juli, mit Festgottesdienst, Festumzug und Schauübung. Eine eigene Festbroschüre dokumentiert die Geschichte der Feuerwehrabteilung Hänner und belegt, dass Feuerwehrmänner natürlich schon weit vor dem Gründungsjahr 1898 eine wichtige Rolle im Dorfleben spielten. So hielt einer der Chronisten fest, dass sich bereits ein altes Schriftstück aus dem Jahr 1833 mit dem Thema Feuerlöschen befasst. Das großherzogliche Bezirksamt Säckingen forderte damals den Gemeinderat Hänner auf, „unverzüglich Handspritzen“ anzuschaffen. „Dorffeuerwehr“ war die Bezeichnung für jenen Trupp, zu dem alle „wehrfähigen“ männlichen Bürger mit Bürgerrecht verpflichtet waren. Bei einer Einwohnerzahl von 556 Einwohnern zählte die Freiwillige Feuerwehr damals 60 Mitglieder. Das ist beachtlich. Der Gründung vorangegangen war erheblicher Druck des großherzlichen Bezirksamts aufgrund vier großer Brandfälle in den Jahren 1887 bis 1898.

Seitdem ist die Feuerwehr Hänner aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken. Bürgermeister Adrian Schmidle schreibt in seinem Grußwort in der Festbroschüre über die ehrenamtlichen Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen: „Sie sind jedoch viel mehr als ‚nur‘ Helfer in Brand- und Notfalleinsätzen. So sorgen sie durch ihre Hilfe bei Feierlichkeiten und festlichen Anlässen für den Zusammenhalt in der Gemeinde und unterstützen stets, wo ‚Not an Mann‘ ist.“

Wer durch die Geschichte der Feuerwehr Hänner streift, bemerkt schnell, dass Notwendigkeiten nicht nur bei der Gründung eine große Rolle spielten, sondern auch in späteren Jahren immer wieder Meilensteine setzten. Zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, als aus Feuerwehrmännern Soldaten wurden und die Feuerwehr Hänner eine Frauenabteilung gründete, um den Feuerschutz im Dorf sicherzustellen. Ein wichtiger Einschnitt war die Gemeindereform 1972, als die Feuerwehr Hänner als Feuerwehrabteilung Hänner zusammen mit den Abteilungen Oberhof, Niederhof und Murg zur Gesamtfeuerwehr Murg mit Gesamtkommandanten und Abteilungskommandanten umstrukturiert wurde.

Die Aufgaben der Feuerwehr von einst sind mit jenen einer Feuerwehr von heute nicht mehr zu vergleichen. Die Anforderungen an den Einzelnen sind höher wie auch vielfältiger. Neben dem Brandschutz nehmen die Technische Hilfeleistung und der Umwelt- und Katastrophenschutz einen großen Raum ein. Dies erfordert mehr Ausbildung und damit auch mehr Zeitaufwand, was mit dem modernen Berufsleben mitunter nur schwer zu vereinbaren ist. Weil viele der Feuerwehrmänner und -frauen Pendler sind, schafft das vor allem tagsüber Probleme. Um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten, werden die Abteilungen Hänner und Oberhof gemeinsam den Ausrückebereich Nord bilden und ein Gesamtkommandant wird voraussichtlich im Jahr 2026 die jetzigen Abteilungskommandanten ablösen. Der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehaus für den Ausrückebereich Nord am Standort des jetzigen Feuerwehrgerätehauses ist in Planung. Es soll bis 2026 fertig sein sein. Die Feuerwehrabteilung Hänner hat 25 Aktive. Abteilungskommandant ist seit 2021 Bernhard Baier.