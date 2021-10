von Brigitte Chymo

Alles guter Dinge sind drei. So klappte im dritten Anlauf die Bauvoranfrage für zwei Wohngebäude in der Zechenwihlstraße. Montagabend gab der Bauausschuss grünes Licht, nachdem Bauvoranfragen bereits im April und Juni abgelehnt worden waren. Im April ging es um zwei weitere Häuser, die im Außenbereich lagen, im Juni dann um die beiden Häuser an der Zechenwihlstraße.

Um eine Bebauung in zweiter Linie zu verhindern, hatte der Bauausschuss angeregt, die beiden Häuser etwas versetzen. Diese Ansicht teilt das Baurechtsamt in Bad Säckingen nicht und meint vielmehr, dass die Gebäude am geplanten Standort zugelassen werden können. Weiter empfahl das Baurechtsamt dem Bauausschuss, der Bauvoranfrage zuzustimmen. Bis auf zwei Enthaltungen folgte der Ausschuss dieser Empfehlung.

Der Bauausschuss genehmigt außerdem ein Einfamilienhaus mit Carport in der Hammerstraße und regte an, die Stellplatzzahl auf zwei Stellplätze pro Wohneinheit zu erhöhen. Grund ist die beengte Verkehrslage in der Hammerstraße. In Oberhof im Schmittleweg befreite der Ausschuss den Bauherrn von der Auflage, das geplante Einfamilienhaus mit der im Bebauungsplan festgesetzten Dachneigung von 35 bis 40 Grad zu bauen. Stattdessen werden es nun 25 Grad. Gleichzeitig zum Einfamilienhaus sind eine Doppelgarage, ein Doppelcarpot und ein Lager geplant.

Weitere Bauanträge betreffen den Bau einer Traktorgarage im Bühlweg in Hänner und ebenfalls in Hänner in der Weiherhaldenstraße die Sanierung eines bestehenden Wohnhauses. Über die Sommerferien gingen insgesamt 15 Genehmigungen im Bauamt Murg ein. Darunter auch für das neue Baugebiet „Auf Leim“. „Es geht einiges in Murg und Ortsteilen“, meinte Bürgermeister Adrian Schmidle.