Niederhof – Das große Hoffest auf dem Kammerer Bauernhof meldet sich zurück. Termin ist Sonntag, 4. September, ab 11 Uhr. Zum ersten Mal ist das Hoffest zweitägig. Montag, 5. September, hat zusätzlich ein Handwerkerhock ab 17 Uhr Premiere.

2018 hatte die Familie Kammerer zum letzten Mal zum Hoffest auf ihren landwirtschaftlichen Betrieb eingeladen, und dass jetzt anstelle zwei gleich vier Jahre Pause war, hat natürlich etwas mit Corona zu tun.

Aber Sonntag, 4. September, ist es aber wieder soweit. Das große Hoffest auf dem Kammerer Bauernhof beginnt um 11 Uhr und hat zusammen mit viel Unterhaltung für große und kleine Besucher und wieder leckere Kulinarik im Angebot. Dazu gehört natürlich auch der Ochs am Spieß, der beim Hoffest traditionsgemäß schon seit dem Vorabend brutzelt und mit unterschiedlichen Beilagen serviert wird. Die Bewirtung liegt in Händen des Musikvereins Niederhof, und egal, welche Kapriolen das Wetter auch schlägt, das Hoffest findet statt, denn alle Sitzplätze sind überdacht.

Musikalisch unterhalten verschiedene Blasmusikkapellen, und mit zum Kinderprogramm gehören auch eine Hüpfburg, das Kinderschminken und ein Riesensandkasten. Wie schon bei den früheren Hoffesten ist auf einer Landtechnik- und Kleingeräteausstellung allerlei Gerät zu bewundern. Die Firma Malzacher aus Laufenburg-Binzen präsentiert zusammen mit der Firma Wilhelm Mayer aus Gottenheim verschiedene Maschinen und auch andere land- und forstwirtschaftliche Lohnunternehmer aus der Region zeigen ihre Technik.

Am Montag, 5. September, geht es um 17 Uhr beim Handwerkerhock weiter. Zu diesem Treff spielt zunächst der Musikverein Oberhof. Anschließend ist Festausklang mit der „fruchtig frischen Newcomer-Band“ Brassanas Brassband aus dem Südschwarzwald. Die Band bietet Brass-Sound für jedes Ohr.

Das große Hoffest bietet eine gute Gelegenheit, einen Blick in den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Kammerer zu werfen. Der Betrieb ist seit 1986 als Aussiedlerhof an seinem jetzigen Standort, wird von Erhard und Hildegard sowie Sohn Felix geleitet und wurde kontinuierlich erweitert.

1986 hatte der Hof etwa

40 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, heute sind es 100 Hektar (22 Hektar Mais,

22 Hektar Weizen, 15 Hektar Raps und 39 Hektar Grünland).

In der Tierhaltung hat sich der Kammerer Bauernhof über die Jahre auf Legehennen spezialisiert. Heute werden rund 6000 Hühner in drei Bodenhaltungsställen mit großem Auslauf gehalten. Als weiterer Betriebszweig wurde 2015 die Kammerer Transporte und Bau GmbH gegründet. Die Produktion und der Handel von Holzhackschnitzel runden die Tätigkeiten ab.

Für den Landkreis Waldshut wird außerdem die Grünschnittsammelstelle betrieben. Diese Grünabfälle werden anschließend mit dem hofeigenen Hühnerdung zu einem hochwertigen, biologischen Kompost verarbeitet und auf die eigenen Felder aufgebracht.

Großen Erfolg hat der Kammerer Bauernhof auch mit der Direktvermarktung. 2001 war Start mit dem Verkauf von Hühnereiern und seitdem wächst der Kundenstamm stetig. 2016 wurde die Verkaufsfläche des Hofladens auf 200 Quadratmeter erweitert. Neben hofeigenen Erzeugnissen wie Eiern, edlen Bränden, hofgemachtem Eierlikör, Fruchtaufstrichen und Nudeln hat Tochter Manuela Kammerer im Hofladen auch viele regionale Lebensmittel anderer Erzeuger im Sortiment. Der Hofladen hat am Sonntag beim Hoffest für den Verkauf geöffnet.

Hoffest Kammerer

Termine sind: Sonntag, 4. September, ab 11 Uhr, und Montag, 5. September, ab 17 Uhr mit dem (Handwerkerhock). Das Hoffest findet auf dem Kammerer Bauernhof in der Oberhofstraße 20 in Murg-Niederhof am Ortsausgang Niederhof Richtung Oberhof statt. Parkplätze sind ausgeschildert und ausreichend vorhanden.

Weitere Infos im Internet:

www.bauernhof-kammerer.de