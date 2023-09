Das Zechenwihler Hotzenhaus, ein 1748 erbautes typisches Schwarzwaldhaus im Murger Ortsteil Niederhof, öffnete am Sonntag, am Tag des offenen Denkmals, seine Türen für viele Besucher, die sich durch das geschützte historische Baudenkmal führen ließen. Die Gäste wurden zu diesem Anlass zudem kulinarisch verwöhnt und konnten sich über musikalische Unterhaltung freuen.

Mitglieder der Muettersproch Gsellschaft erfreuten die Gäste zudem mit einem Sketch in bestem alemannischen Dialekt ganz nach dem Motto „wie d‘Schnure gwachse isch“.

Sketch der Heimatdichterin

Die beiden Muettersprochlerinnen Lore Baumgartner aus Bad Säckingen, alias Frida, und Johanna Waßmer aus Rippolingen, alias Karle, unterhielten die Besucher mit einem Sketch aus der Feder der 2005 verstorbenen Wehrer Heimatdichterin Gertrud Böhler. Der Titel des Sketches lautete „Um d‘Morgefriide“. Der Sketch passte perfekt in das Ambiente des alten Bauernhauses und spiegelte zudem auf humorvolle Art ein Stück Alltagsleben der Bauern anno dazumal wider.

Lore Baumgartner tritt schon seit gut 40 Jahren immer wieder mit Sketchen in der Region auf. Johanna Waßmer frönt seit gut 25 Jahren dem Alemannischen bei diversen Auftritten meistens an der Seite von Lore Baumgartner. Seit rund zehn Jahren sind die beiden Frauen alljährlich gern gesehene und gehörte Gäste im Zechenwihler Hotzenhaus. Auch in diesem Jahr hatten die beiden Muettersprochlerinnen wiederum die Lacher ganz auf ihrer Seite.

Im Rahmen der zahlreichen Führungen durch das Zechenwihler Hotzenhaus, die von Mitgliedern des Vereins Zechenwihler Hotzenhaus durchgeführt wurden, kamen die Besucher auch unvermittelt in die Stube der ehemaligen Bauersleute, wo sie Zeugen der kurzen Episode der beiden Muettersprochlerinnen beim Frühstück wurden.

Nicht alle Gäste an diesem Tag waren allerdings des Alemannischen mächtig und so wurde dann auch ab und zu gerätselt, in welcher Sprache die beiden redeten, wie Lore Baumgartner später schmunzelnd berichtete.

Bei den Führungen durch das historische Bauernhaus lernten die Besucher die bäuerliche Lebens- und Arbeitsweise wie vor 100 Jahren kennen. Unter schattenspendenden Bäumen konnten die Besucher anschließend neben dem Haus Leckereien vom Grill und von der Kuchentheke genießen. Musikalisch unterhalten wurden die Besucherinnen und Besucher dabei vom Jugendorchester Oberhof-Hänner und der Swingband des Musikvereins Oberhof.