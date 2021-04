von Brigitte Chymo

In einen schmucken Osterbrunnen verwandelte sich dieser Tage der Hirschenbrunnen im Murger Ortszentrum. 15 Eimer Grünzeug, 161 ausgeblasene und bemalte Eier und vor allem viele Stunden Arbeit brauchte es für das Schmuckstück. Wobei das Dekorieren selbst am wenigsten Zeit in Anspruch nahm: „Wir haben am Mittwoch zwei Stunden gebraucht“, erzählt Christa Greiner aus Niederhof, die auch die Idee dazu hatte und von Ehemann und Doris Albiez beim Schmücken unterstützt wurde. Zwei weitere Bekannte unterstützten im Vorfeld mit Eiern und einer Girlande, und von Helga Brutschy stammen Blumenkörbe mit Narzissen.

Dank einer Bürgerin aus Niederhof präsentiert sich der Hirschenbrunnen dieser Tage österlich. | Bild: Wolfgang Tröndle

Wie gut der Osterbrunnen ankam, bemerkte Christa Greiner schon beim Schmücken: „Alle schauten.“ Dabei war es vorrangig gar nicht das Osterfest, das für die Initiative von Christa Greiner Pate stand: „Wir sollten mal dem Wasser danken“, verweist Christa Greiner auf die Tatsache, dass Wasser letztlich die Grundlage allen Lebens ist, egal ob Pflanzen, Tiere oder uns Menschen.

Schon im Sommer begannen die Vorbereitungen. Christa Greiner überließ nichts dem Zufall. „Es sollte harmonisch aussehen“, so Greiner zu ihrer Farbwahl. Dazu waren mehrere Hundert Eier auszublasen und zu bemalen, später dann die Girlanden zu binden: „Jedes Ei musste drei Mal gestrichen werden, jede Girlande musste bis zu vier Mal wieder aufgemacht werden, bis sie passte“, erzählt Christa Greiner. Nicht zuletzt musste auch die Gemeinde um Genehmigung gefragt werden.