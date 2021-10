von Michael Gottstein

Trotz Corona konnte der noch junge Verein Fortbildungen organisieren und Kontakte zu anderen in der Nachbarschaftshilfe tätigen Vereinen pflegen. Außerdem richtete er einen Minijob für die Bürotätigkeit ein, für den sich Bernd Schmid erfolgreich bewarb. Die Vorsitzende Elisabeth Radloff dankte allen Helfern, Mitarbeitern und Mitgliedern sowie der Fachkraft Marion Mörsdorf und den Spendern, besonders der Gemeinde Murg und dem Landkreis Waldshut – diese förderten den Verein mit 2500 beziehungsweise 1000 Euro, und die Pflegekasse gab 3420 Euro dazu. Zur Nachfolgerin der scheidenden Beisitzerin Cäcilia Ebeling wurde Jutta Lohrmann (in Abwesenheit) gewählt.

Im Jahre 2020 betreuten 15 Helfer insgesamt 29 Einzelpersonen und leisteten dabei 990 Stunden. Einsatzleiterin Alexandra Bäumle investierte 140 Stunden Arbeit in die Erstgespräche mit den Kunden und die Vermittlung der „passenden“ Helfer. Ende 2019 zählte der Verein 66 Mitglieder, ein Jahr später waren es 77, und in diesem Jahr sind 15 neue hinzugekommen. „Wir haben im Moment 23 Helferinnen und Helfer, und daher können wir die Anfragen unserer Kunden bedienen“, so die Vorsitzende. Nach dem Abflauen der Pandemie stieg das Interesse an den Hilfsangeboten an: Im Juli und August leisteten die Helfenden jeweils mehr als 100 Stunden.

Auf die Frage nach den Kosten erklärte Schriftführerin Heidi Matt, dass die Helfer eine Aufwandsentschädigung bekämen. Den Kunden werde eine Helferstunde mit zwölf Euro in Rechnung gestellt. „Wir übernehmen aber keine reinen Putz- und Haushaltsdienste – erstens dürften wir das gar nicht, weil sich dann andere Organisationen über unsere Dumpingpreise beschweren würden, zweitens ist das nicht der Sinn der Nachbarschaftshilfe.“ Zu deren Aufgaben gehöre es, gemeinsam mit den Betreuten etwas zu unternehmen, zum Beispiel Spaziergänge, Zuhören, Vorlesen oder Fahrdienste. Pflegedienste leistet der Verein nicht, das bleibt professionellen Organisationen überlassen.

Angeregt wurde die Gründung eines Mittagstisches. Bis Ende 2020 hatte Ilona Grüber zusammen mit ihrer Tochter ein Senioren-Café im evangelischen Gemeindehaus geleitet, das großen Zuspruch fand. „Wir könnten diese Tradition wieder aufleben lassen, wenn wir passende Räume hätten“, so Heidi Matt. Dieses „Seniorencafé mit Spaß“ könnte monatlich oder bei Bedarf 14-täglich stattfinden. Wichtig sei, dass die Besucher Gelegenheit bekämen, miteinander ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu pflegen. Dieses Café müsste von rein ehrenamtlich tätigen Personen geleitet werden.

Der Verein „Nachbarschaftshilfe Murg“ wurde im Mai 2018 gegründet und zählt derzeit 92 Mitglieder. Die Vorsitzende ist Elisabeth Radloff, die Einsatzleiterin Alexandra Bäumle. Kontakt: 0170/3849159, nachbarschaftshilfe-murg@web.de.