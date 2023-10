Der Regionalplan für die Region Hochrhein-Bodensee wird derzeit überarbeitet. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Laufenburg lag der Entwurf auf dem Tisch der Stadträte. Einvernehmlich wurde die Stellungnahme der Stadt verabschiedet.

Mit dem Blick in die Zukunft meldet die Stadt Flächen für Wohnen und Gewerbe beim Regionalverband an. „Im Bereich Gewerbe haben wir keine Ressourcen mehr“, stellte Bürgermeister Ulrich Krieger fest. Die bereits geplante Gebietsentwicklung für eine weitere Gewerbefläche „Lippertsmatt“ in Laufenburg-Ost soll nach dem Wunsch der Stadt in den Regionalplan aufgenommen werden. Beabsichtigt wird damit die Fortsetzung einer Bündelung der gewerblichen Nutzungen.

Plan und Projekte Regionalplan Hochrhein-Bodensee: Der Planentwurf enthält Festlegungen zur räumlichen Entwicklung und Ordnung in der Region, zur Regionalen Siedlungsstruktur, zur Regionalen Freiraumstruktur und zur Regionalen Infrastruktur. Dem Regionalverband gehören die Landkreise Lörrach, Waldshut und Konstanz an.

Bereits beabsichtigte Gebietsentwicklungen in Laufenburg: Gewerbefläche „Lippertsmatt“ (Laufenburg-Ost), soll in den Regionalplan aufgenommen werden. Hier werden Gewerbeansiedlungen gebündelt. Wohnbauflächen „Obere Hutmatt“ (Laufenburg-Ost), „Außerholz“ (Binzgen-Hammer), „Gertenacker III“ (Hochsal-Süd). Feuerwehrstandort Nord: Geplant in den Bereichen Binzgen, Hochsal und Rotzel.

Auch zukünftige Wohnbaugebiete in einigen Ortsteilen sollen in die Planung aufgenommen werden. Da die Stadt derzeit noch nach einem geeigneten Standort für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Nord in den Bereichen Binzgen, Hochsal und Rotzel sucht, wird die Baufläche nach einer Entscheidung über den Standort nachgemeldet.

Stadtplaner Till-Oliver Fleischer berichtete, dass Grünschutzdarstellungen im Entwurfsplan noch abgeklärt werden müssten, da in einigen angegebenen Bereichen bereits eine Bebauung stattgefunden habe. Dies betrifft vornehmlich Binzgen, Hochsal und Rotzel. Vor allem in den Randgebieten wären durch die neue Regelung keine Erweiterungen oder Ergänzungen mehr möglich. Die Stadt fordert, dass Ortsränder und bereits bebaute Bereiche freigehalten werden sollen.

Probleme sieht die Stadt in der neuen Agglomerationsregelung und lehnte diese daher in ihrer Stellungnahme ab. Die Agglomerationsregelung ordnet an, dass mehrere selbstständige, je für sich nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe bei einer räumlichen Konzentration als Agglomeration anzusehen sind.

Demnach werden bei Ansammlungen von mehreren Einzelhandelsbetrieben die Verkaufsflächen zusammengerechnet. Die Grenze der Großflächigkeit wird dann aus der Summe der Verkaufsflächen abgeleitet. Ein Zusammenwachsen mehrerer Betriebe zu einem Einkaufszentrum, wie es bereits im Laufenpark besteht, würde zukünftig eingeschränkt oder untersagt werden.

Ulrich Krieger sah in diesem Passus eine Beeinträchtigung der entwickelten Einzelhandelsstruktur. Die Erfahrung habe gezeigt, dass in der Folge von solchen planungsrechtlichen Schritten Leerstände entstünden oder Investitionen unterlassen würden, betonte er. Dieser Effekt sei in den 1990er-Jahren im Laufenpark schon einmal zu beobachten gewesen. Damals wurde der Bestand gedeckelt und eine weitere Entwicklung untersagt. In ihrer Stellungnahme bittet die Stadt darum, Einschränkungen hinsichtlich der Entwicklung der Bestandsbetriebe für die Zukunft auszuschließen.