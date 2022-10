von Brigitte Chymo

Wer in Hänner wohnt und ohne Auto ist, hat ein Mobilitätsproblem. Denn der Öffentliche Personennahverkehr (ÖNPV) deckt den Beförderungsbedarf auf der Strecke Hänner-Murg-Hänner nur stundenweise ab. An den Wochenenden und in den Ferienzeiten ist der Verkehr sogar noch weiter eingeschränkt. Seit Herbst 2021 fahren die Busse von Hänner sogar nur bis Niederhof, dann weiter nach Binzgen und Laufenburg, aber nicht nach Murg.

Mehr Mobilität durch Mitfahrgelegenheit

In den Abendstunden springt seit einigen Jahren der Bürgerbus ein, der als Kooperation zwischen der Gemeinde Murg und der Initiative“ Murg im Wandel“ längst ein überregional bekanntes Projekt darstellt. Für jene Zeiten, in denen der Bürgerbus aber nicht fährt, gibt es jetzt ebenfalls eine Lösung: „Murger nehmen Murger mit“, heißt das jüngste Mobilitätsprojekt, genauer ein Mitfahrprojekt, bei dem Murger Autofahrer andere Mitbürger im eigenen Auto mitnehmen, um die Zeitspanne zwischen 7 und 19 Uhr abzudecken.

Mit einem „Toll“ reagierten die Murger Gemeinderäte in Sitzung am Montagabend auf das Mitfahrprojekt, das Heidi Matt und Arndt Dohmen von „Murg im Wandel“ der Öffentlichkeit vorstellten. Die Initiatoren hatten sich im Vorfeld bundesweit über die sogenannten „Mitfahrbänkle“ kundig gemacht und festgestellt, dass fast alle Projekte daran scheiterten, dass niemand fremde Leute im eigenen Auto mitnehmen wollte und auch niemand bei fremden Leuten ins Auto steigen wollte.

Murg im Wandel 2 -Emissionen zu reduzieren. Murg im Wandel ist eine zivilgesellschaftliche Gruppe, die seit etwa zehn Jahren den Bürger durch ihre Aktivitäten in den gesellschaftlichen Wandel einbindet. Vorzeigeprojekt der Gruppe Mobilität ist der Bürgerbus, der in Kooperation mit der Gemeinde Murg realisiert wurde und mittlerweile ein Vorzeigeprojekt ist. Ziel ist es, den Individualverkehr zu reduzieren, die Mobilität zu erhöhen und die CO-Emissionen zu reduzieren. www.murgimwandel.de

Auf beiden Seiten Vertrauen schaffen

Es sei eine Sache des Vertrauens, betonten Matt und Dohmen und überlegten sich daher eine vertrauensbildende Maßnahme, die ein ganz wesentliches Element des Mitfahrprojekts ist: Dazu gehört erstens, dass nur Murger Bürgerinnen und Bürger an dem Projekt teilnehmen können und zweitens, dass sich Fahrer wie auch Mitfahrer mit einem Ausweis bei der Gemeinde registrieren.

Mit der Registrierung erhalten die Autofahrer dann eine Autoplakette mit Halterung und der Mitfahrer eine Mitfahrkarte mit jeweils persönlicher Mitgliedsnummer.

Treff ist an den Bushaltestellen

Das klassische „Mitfahrbänkle“ ist in der Gemeinde Murg die öffentliche Bushaltestelle. Wer eine Mitfahrgelegenheit braucht, begibt sich mit seiner Mitfahrkarte zur Bushaltestelle und signalisiert durch Hochhalten seiner Karte, den Mitfahrwunsch an vorbeifahrende Autofahrer. Der Autofahrer wiederum zeigt durch seine Autoplakette in der Frontscheibe seine Bereitschaft an, andere mitzunehmen. Dazu meint Rat Georg Kirschbaum (sPD): „Das Projekt steht und fällt mit der Beteiligung. Es wird nicht funktionieren, wenn jemand eine halbe Stunde an der Haltestelle steht.“

Sein Appell daher an alle: Die Werbetrommel für „Murger nehmen Murger mit“ zu rühren, damit sich möglichst viele Bürger registrieren lassen. Denn je mehr Autofahrer registriert sind, umso größer die Chance, dass sich eine Mitfahrgelegenheit ergibt. Die Registrierung ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses und der Ortsverwaltungen ab sofort möglich.

Es gibt keine Versicherungsprobleme

Wie die Initiatoren auf Anfrage erklären, ist die Bushaltestelle als Ort der Mitnahme oder des Ausstiegs nicht zwingend, sondern kann auch von jedem anderen Standort aus erfolgen. „Die Bushaltestelle ist nicht in Stein gemeiselt. Man kann an jeder Stelle anhalten oder rauslassen. Das ist eine Entscheidung zwischen Fahrer und Fahrgast“, so Dohmen. Auch bis zu welchem Ort die Mitfahrt gewünscht sei. Auch Fragen bezüglich der Versicherung tauchen auf. Dazu Dohmen: „Solange der Fahrer kein Geld nimmt, gibt es auch kein Versicherungsproblem.“ Der Fahrer ist über die Autofahrerhaftpflicht abgesichert.

Der Gemeinde Murg entstehen keine Kosten

Viel Unterstützung kommt von der Gemeinde Murg. In Rathaus und Ortsverwaltung können sich Interessierte registrieren lassen, die Gemeinde half aber auch schon im Vorfeld mit und unterstützte bei der Beantragung des Beteiligungstalers bei der Allianz für Beteiligung. Dies übernahm mit über 1000 Euro die Kosten für Flyer, Autoplaketten, Halterungen und Mitfahrkarten.

Erster Anlauf schon vor Corona

Das Mitfahrprojekt ist bereits seit 2018 in der Mache und wurde 2019 erstmals im Rathaus vorgestellt. Start sollte im Frühjahr 2020 sein. Dann kam Corona, und das Projekt musste immer wieder verschoben werden.