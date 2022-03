von Brigitte Chymo

Lust auf Kartoffeln aus eigenem Anbau? Garantiert frisch und bio! Dann ran an die Knolle! Gelegenheit dazu gibt der Ortschaftsrat Niederhof, dessen Projekt Mitmach-Acker nun in die dritte Saison geht. Teilnehmen kann jeder, der Lust hat zu pflanzen, zu pflegen und dann im Herbst zu ernten.

Einige Anmeldungen für den Mitmachacker hat die Ortsvorsteherin bereits. Noch sind Feldstücke frei. „Dieses Jahr machen mehr Familien mit Kindern mit“, freut sich Becker: „Wir wollen uns deshalb auch einiges für unsere Jüngsten einfallen lassen.“

Wie schon in den Vorjahren auch sind außerdem wieder der Obst- und Gartenbauverein, die Grundschüler der Naturparkschule Niederhof und die Kinder des Kindergartens Arche Noach sowie weitere Privatpersonen mit dabei, wenn es darum geht, den Kartoffelacker zu bewirtschaften. Zuvor ist der Acker für die Pflanzung vorzubereiten. Ende April/Anfang Mai geht es dann tatsächlich ran an die Kartoffel.

Per Telefon oder E-Mail zur eigenen Feldparzelle Anmeldeschluss ist am 31. März Interessierte können sich bis zum 31. März melden bei Ortsvorsteherin Edith Becker per Telefon (07763/8548) und E-Mail (becker@gemeinde-murg.de) oder der Agraringenieurin Andrea Volz ebenfalls per Telefon (0179/5940478) und E-Mai (andrea_volz@gmx.de).

Die Feldparzellen werden in Schritten von zehn laufenden Metern eingeteilt und pro Parzelle ist ein Kostenbeitrag von fünf Euro veranschlagt. Das Saatgut wird zur Verfügung gestellt.

Granola und Laura

Zur Auswahl stehen die vorwiegend festkochende rotschalige Sorte Laura und die mehligkochende Sorte Granola. Mitglieder des Gartenbauvereins beraten die Freizeit-Kartoffelbauen, wie sie ihre Knollen biologisch düngen und auf natürliche Weise gegen Schädlinge schützen können. Ob dann die Kartoffelernte gut oder weniger ausfällt, hängt dann vom Fleiß der Kartoffelbauern und auch vom Wetter ab. Im ersten Jahr war die Ernte sehr gut, im letzten Jahr weniger. Es hatte zu oft geregnet.

Zwei Jahre lang hatte Ortschaftsrat und Landwirt Daniel App 500 Quadratmeter für den Mitmach-Acker zur Verfügung gestellt. Er benötigt die Fläche aber dringend, um als Futter für seine Tiere anzubauen. Im Herbst war Ortsvorsteherin Edith Becker deshalb auf der Suche nach einer neuen Ackerfläche. Sie war erfolgreich und der Mitmach-Acker zieht um. Die Kartoffeln wachsen jetzt auf Gelände, das Landwirt Eduard Kammerer für das Projekt zur Verfügung stellt. Und zwar in direkter Nachbarschaft seines Bauernhofs.