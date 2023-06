Zum 60-jährige Bestehen der Dorfhelferinnenstation in Murg trafen sich am vergangenen Freitag, im neuen Café Centro in der Murger Mitte, sechs Frauen unter der Leitung von Elisabeth Groß vom Familienwerk Sölden, zu einer kleinen Feierstunde.

Bürgermeister Adrian Schmidle wies darauf hin, dass es seit dem 1. März 1963 eine Dorfhelferinnenstation, heute aktuell als Familienwerk Sölden – Station Murg – bekannt, gibt. Immer wenn in einer Familie mit Kindern unter 12 Jahren, ein Elternteil krank wird und im privaten Umfeld ausreichend helfende Hände fehlen, dann ist die Familienhilfe zur Stelle. Zu den Trägern zählen die Gemeinde Murg und die katholische und evangelische Kirchengemeinde. Zu den verantwortlichen Personen gehören insbesondere die Leiterin des Familienwerkes, Elisabeth Groß, und die Einsatzleiterin für die Stationsgebiete mittlerer Hochrhein und Hotzenwald, Heike Maichel, sowie Renate Braun aus Engen und Ursula Heitzmann-Kluth aus Malborn. Natürlich dankte Bürgermeister Adrian Schmidle auch den Murger Vertreterinnen, Karin Neeff und Lioba Merkle, die als Dorfhelferinnen seit 40 Jahren im Einsatz stehen. Dazu trugen außerdem Hauptamtsleiter Werner Vökt und sein Nachfolger Andreas Klomki bei.

Das Familienwerk Sölden verfügt über 300 Mitarbeiterinnen. Die Namensänderung zu Familienwerk Sölden erfolgte im Rahmen der sich ändernden Aufgaben. Familien sollen sich nicht allein gelassen fühlen. Sowohl Adrian Schmidle als auch Elisabeth Groß schlossen ihre Ausführungen bei den Ansprachen mit einem herzlichen „Vergelt‘s Gott“ an alle beteiligten Familienhelferinnen.

Die Dorfhelferinnen unterstützen Familien, deren Mütter kurzfristig ausgefallen sind (zum Beispiel durch Krankheit). Auf Antrag bei den Krankenkassen kann eine Haushaltshilfe bewilligt werden. Ansprechpartner im Rathaus Murg ist bis 1. Oktober Werner Vökt, Telefon 07763 93010, E-Mail: voekt@gemeinde-murg.de, danach Vökts Nachfolger Andreas Klomki.