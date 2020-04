von Brigitte Chymo

Die Mitgliederversammlung im Mai ist wegen Corona abgesagt, ebenso das Fest der Nachbarschaftshilfe, aber zumindest konzeptionell kann die Nachbarschaftshilfe Murg neue Projekte vorantreiben. Zusätzlich zur schon bestehenden Unterstützung der Senioren im Alltag plant die Nachbarschaftshilfe einen Mittagstisch für die älteren Mitbürger.

Das neue Projekt „Mittagstisch für Senioren“ der Nachbarschaftshilfe soll in Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern und Ortschaftsräten der Gemeinde Murg realisiert werden. Erste Sondierungen hätten schon stattgefunden, so die Info in einem Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden Elisabeth Radloff und der beiden Stellvertreterinnen Heidi Matt und Sonja Sarman an die Mitglieder der Nachbarschaftshilfe. Der nächste Schritt wird sein, eine Arbeitsgruppe zu bilden, in der weitere Engagierte mitwirken sollen.

Der Tätigkeitsbericht gibt außerdem Aufschluss über die Aktivitäten der Nachbarschaftshilfe im Jahr 2019. Demnach waren 2019 insgesamt 15 Helfer im Einsatz, die 21 Einzelpersonen und Familien betreuten. Sie leisteten Betreuung und Unterstützung in der häuslichen Umgebung. So zum Beispiel beim gemeinsamen Kochen, Erzählen, Spazierengehen oder Einkaufen oder als Begleitung zum Arzt. Insgesamt wurden 840 Stunden geleistet. Zusätzliche 180 Stunden leistete die Einsatzleitung der Nachbarschaftshilfe.

Der Inanspruchnahme der Nachbarschaftshilfe ist kostenpflichtig. Außerdem fließen Zuschüsse der Gemeinde Murg, des Landratsamtes Waldshut und der Pflegekasse. Ohne diese Zuschüsse, heißt es im Tätigkeitsbericht, könnte die Nachbarschaftshilfe nicht existieren. Die Helfer werden mit einer Aufwandsentschädigung auf Stundenbasis vergütet. Zur Zeit sucht der Vorstand, weil so vorgeschrieben, eine Bürokraft auf Minijobbasis.

Die hohe Qualität der Arbeit und damit auch die Fortbildung sind der Nachbarschaftshilfe ein wichtiges Anliegen. In diesem Sinne organisierte der Vorstand im November 2019 ein Treffen der Nachbarschaftshilfen aus der Region. Das für März geplante zweite Treffen musste wegen Corona dann verschoben werden. Zu zwei Gelegenheiten präsentierte sich die Nachbarschaftshilfe in der Öffentlichkeit. Im Mai 2019 fand die Premiere des Fests der Nachbarschaftshilfe in der Murger Mitte guten Anklang, und beim Seniorennachmittag war der Verein mit einem Informationsstand präsent. Die Mitgliederversammlung wird im Herbst nachgeholt.

Der Verein: Die Nachbarschaftshilfe Murg wurde im Mai 2018 gegründet. Vorsitzende ist Elisabeth Radloff. Einsatzleiterin ist Alexandra Bäumle. Derzeit bietet der Verein zusätzlich einen kostenlosen Einkaufsservice für älteren Mitbürger, die das Haus wegen Corona nicht verlassen können. Info im Internet (www.nachbarschaftshilfe-murg.de), Kontakt unter 0170/384 91 59 oder per E-Mail (nachbarschaftshilfe-murg@web.de).