von Brigitte Chymo

„Das ist für mich ein toller Augenblick. 29 Bauplätze für junge Familien, das hat es in der Größenordnung seit Jahrzehnten nicht gegeben“, freute sich Bürgermeister Adrian Schmidle in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. De facto sind derzeit 28 Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser zugeteilt, ein Bauplatz also noch in der Warteschleife. Wie der stellvertretende Rechnungsamtsleiter Christian Kaiser erklärte, seien zwei Bewerber in der Zuteilungsphase zurückgetreten, einem der nachrückenden Bewerber habe das Grundstück nicht gefallen. Aber es seien genügend weitere Bewerber da, so dass in der Ratssitzung am 15. März auch der letzte Grundstücksverkauf beschlossen werden könne.

Murg So laufen die Schnelltests für Lehrer und Erzieher in Murg ab Das könnte Sie auch interessieren

Laut Kaiser waren bei der Gemeindeverwaltung 66 „wertbare“ Bewerbungen für die Bauplätze „Auf Leim“ in der Bewerbungsfrist zwischen dem 22. Oktober und dem 22. November eingegangen. Drei weitere Bewerbungen, die erst nach Fristende eintrafen, konnten nicht berücksichtigt werden. Die Vergabe der Bauplätze erfolgte nach verschiedenen Bauplatzkriterien, für die Punkte vergeben wurden. Die Gemeinde Murg hatte erstmals zu diesem Vergabeverfahren gegriffen, um sich so vor juristischen Anfechtungen abzusichern.

Hochrhein In der SÜDKURIER-Wahlarena müssen die Kandidaten Farbe bekennen: So haben sich die Bewerber für die Landtagswahl geschlagen Das könnte Sie auch interessieren

Der Gemeinderat hatte den Kaufpreis für die Ein- und Zweifamiliengrundstücke auf 235 Euro pro Quadratmeter festgesetzt. Hinzu kommen einmalig 9000 Euro als Baukostenzuschuss für das Kalte-Nahwärmenetz, dem zentralen Versorgungssystem für das gesamte Baugebiet, sowie die Anschlusskosten.

Weitere 20 Grundstücke im Baugebiet „Auf Leim“ sind in Privatbesitz. Wie weit der Verkauf dieser Grundstücke fortgeschritten ist, konnte Kaiser nicht sagen. Er wisse lediglich, dass Gespräche geführt würden, so Kaiser auf Anfrage von Rat Guido Wiesler (CDU).

Plan für Mehrgenerationenhaus

Auf einem der Privatgrundstücke im südlichen Bereich direkt an der Kreisstraße Richtung Harpolingen soll jedenfalls ein Mehrgenerationenhaus mit fünf Geschossen entstehen. Der Bauausschuss, der vor der Gemeinderatssitzung tagte, befürwortete das Projekt unter der Voraussetzung, dass ein Geschoss weniger realisiert wird und der statische Nachweis einer Hangsicherung erbracht wird. Außerdem regten die Ausschussmitglieder an, die Straßenverkehrsbehörde miteinzubeziehen, da das Grundstück direkt neben der zusätzlichen Ausfahrt auf die Kreisstraße liegt.