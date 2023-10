Hänner – Für Martin Neu wird das Orgelkonzert am Sonntag, 22. Oktober, 18 Uhr, in der Kirche St. Leodegar und Marzellus von Hänner ein Heimspiel werden, schließlich stammt der Organist und Kirchenmusiker aus Niederhof. Zusammen mit Michaela Kammerer (Sopran) präsentiert er Bekanntes und Neuentdeckungen.

Die Bach-Choräle „Herr Jesus Christ, dich zu uns wend“ (BWV 632), „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ (BWV 662) und „O Lamm Gottes unschuldig“ (BWV 618) sind gleichsam die vertrauten Stützpfeiler, die sich mit Raritäten aus dem Barock und der Neuen Musik abwechseln. Sein Interesse für Zeitgenössisches bezeugen die erste und zweite Etüde von György Ligeti (1923 bis 2006). Nicolas de Grigny (1672 bis 1704) war ein jung verstorbener französischer Komponist, dessen Werke auch die Anerkennung Bachs fanden. Von ihm wird das „Erste Kyrie“ zu hören sein, in dem die Sopranpartien durch Zwischenspiele der Orgel bereichert werden. Selten zu hören ist auch Manuel Rodrigues Coelho (1583 bis 1620), der zu den wichtigsten portugiesischen Komponisten für Tasteninstrumente zählt. Von ihm stammt das „Ave Maris Stella“ für Sopran und Orgel.

Martin Neu ist Kantor an der Kirche St. Peter und Paul mit St. Elisabeth in Reutlingen und Dekanatskirchenmusiker für das Dekanat Reutlingen/Zwiefalten. Zu seinen Aufgaben gehören die Leitung der Chöre, das Orgelspiel im Gottesdienst und die Unterrichtstätigkeit im Fach Orgel. Er wird regelmäßig zu Konzerten im In- und Ausland eingeladen, zum Beispiel zum Treviso Orgelfestival, zur Rapallo Musica und Academia de órgano Cuenca, zum Kultursommer Rheinland-Pfalz, dem Festival Suisse de l‘Orgue und dem Krummhörner Orgelfrühling oder zu den Max-Reger-Tagen Wiesbaden. Für das Musizieren auf historischen Instrumenten entstanden mehrere Rundfunkaufnahmen und CD-Einspielungen, die internationale Anerkennung erhielten. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte zur Deckung der Unkosten wird gebeten. Im Anschluss ist Apéro.