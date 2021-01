von SK

Zu einem Einbruch kam es im Zeitraum von vergangenen Donnerstagabend bis Freitagvormittag. Laut Polizeiangaben wurde in eine Einliegerwohnung in der Hauptstraße in Murg eingebrochen. Hierbei wurde ein Fenstereinsatz an einer Tür eingeschlagen und anschließend die derzeit unbewohnte Einliegerwohnung betreten.

Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen, Telefon 07741/8316-315, sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hatten.