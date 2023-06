„Das Jahr 2022 war harmonisch. Ich danke euch allen für euren Einsatz.“ Dies erklärte die langjährige Vorsitzende Marianne Weigend bei der Begrüßung der Mitglieder und Gäste zur Jahreshauptversammlung der Gartenfreunde Murg, die am Samstagnachmittag in der gepflegten Kleingartenanlage Helgeringen stattfand, in der gute Zusammenarbeit und Sauberkeit herrscht. Dies bescheinigten auch die Vertreterin der Gemeinde, Sonja Sarmann und die stellvertretende Vorsitzende des Bezirksverbandes Hochrhein, Sandra Kaiser, in ihren Grußworten.

Vorstand bleibt stabil

Obwohl Vorstandswahlen anstanden, waren beinahe alle 20 Mitglieder zur Hauptversammlung gekommen. Die Wahlen waren Formsache, da alle Vorstände wiedergewählt wurden: Vorsitzende bleibt Marianne Weigend, ihre Vertreterin Ute Maslonka, Schriftführerin Sonja Butz, Kassiererin Monika Eßer, Gartenobmann Heiner Jähn, Beisitzerin Angelika Cornu, Beisitzer Wolfgang Weigend und Kassenprüferin Angelika Witulski. Zur weiteren Beisitzerin wurde Susanne Grasel und zur Kassenprüferin wurde Olga Maurer gewählt.

In ihrem Rückblick auf das Jahr 2022 konnte die Vorsitzende auf eine Anzahl Aktivitäten zurückblicken. Die in die Anlage überhängenden Weidenbüsche vom Gemeindewald wurden zurückgeschnitten. Das beschädigte Eingangstor repariert und die Parzelle 8 wurde nach einigen Querelen mit dem bisherigen Besitzer, der unbekannt verzogen war, an eine junge Familie verpachtet. Im August fand wieder ein Grillfest statt, bei der die anwesenden Mitglieder viel Spaß bei, Steaks, selbstgemachten Salaten und Kuchen, hatten.

Beitragserhöhung droht

Weitere Termine waren die Jahresversammlung des Bezirksverbandes Hochrhein, die Sitzungen der Vereinsvorstände, drei Vorstandssitzungen und sechs Gemeinschaftsarbeiten. Der Kassenbericht der externen Kassiererin Monika Eßer, den Marianne Weigend verlas, schloss mit einem kleinen Minus ab. Da der Beitrag an den Bezirksverband von 15 auf 20 Euro erhöht wurde, verbleiben von den 35 Euro Jahresbeitrag nur 15 Euro für die Vereinskasse, was längerfristig nicht ausreicht, erklärte die Vorsitzende in diesem Zusammenhang. Man müsse demnächst über eine Erhöhung beraten.

In Abwesenheit wurde Gründungsmitglied Josef Laws für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit mit einer Urkunde und einer Flasche Wein geehrt.