von Werner Probst und Markus Vonberg

Im Alter von 95 Jahren verstarb am Sonntag Hans Ebner (Bild: Tanja Oldenburg). Der begeisterte Musiker aus Murg stand 22 Jahre lang als Vorsitzender an der Spitze der dortigen Feuerwehrmusik und fungierte 18 Jahre lang als Vorsitzender des Arbeitsbezirks 7 des Blasmusikverbands Hochrhein. Ebner wurde in Laufenburg/CH geboren, wuchs in Albbruck auf und machte in Waldshut eine Lehre zum Mechaniker. Während des Kriegs diente er in der Marine. Die Firmen Sohn in Hauenstein, Mann in Waldshut, Wuttig in Laufenburg und Ciba in Stein waren beruflichen Stationen. 1953 heiratete Hans Ebner seine spätere Ehefrau Erna, die nach über 60 gemeinsamen Ehejahren 2015 verstarb. Gemeinsam hatten beide vier Kinder.

Hans Ebners geliebtes Instrument war die Klarinette, die er vier Jahrzehnte bis 1992 im Orchester der Feuerwehrmusik Murg spielte, und an der er zahlreiche junge Musiker ausbildete. Von 1955 bis 1977 war Hans Ebner auch Vorsitzender der Feuerwehrmusik. In diese Zeit 1976 auch das 100-jährige Bestehen des Vereins. Die Feuerwehrmusik machte ihren ehemaligen Vorsitzenden nach dem Ende dessen aktiver Zeit zum Ehrenvorsitzenden. Hans Ebner wird am Dienstag, 18. August, um 14 Uhr auf dem Friedhof Murg beerdigt.