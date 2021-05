von Brigitte Chymo

Der Gehweg nördlich der Hauptstraße ist fertig, die Bepflasterung kommt weiter voran, und die ersten Bäume sind ebenfalls gepflanzt. Die Arbeiten in der Murger Mitte verlaufen nach Plan. Auch der Bereich vor dem Weltädeli wird erneuert und erfordert eine halbseitige Sperrung der Hauptstraße zwischen dem 25. Mai und 11. Juni. Eine Ampel regelt in diesem Bereich dann den Verkehr.

Auch wenn der Mai dieser Tage mehr Regen als Sonne bringt, kommen die Arbeiten in der Murger Mitte gut voran. Denn auch das Glück spielte mit. Als der Untergrund für die Bepflasterung mit Granit in der Hauptstraße eingebaut wurde, hielt das Wetter. „Beim Aufbringen des Dränbetons, hat das Wetter gepasst“, so Annette Müller vom Technischen Bauamt.

Ein weite Strecke Hauptstraße ist bereits gepflastert. Im Moment sind die Arbeiten auf Höhe Sparkasse angekommen. | Bild: Brigitte Chymo

Seitdem wird gepflastert. Bis zur Zufahrt zum Parkplatz Sparkasse reicht die 6,50 Meter Breite, gepflasterte Fahrbahn bereits, die bis zur Natec weitergezogen wird. Dort ist Schluss mit der Bepflasterung. „Der Rest bis zur Friedenstraße wird asphaltiert“, erklärt Müller. Die Fußgängerquerung der Hauptstraße verläuft im Moment in Höhe des Ärztehauses. Das Rathaus ist über diese Querung, über den Sparkassenparkplatz oder den Schwimmbadparkplatz erreichbar.

Der Gehweg nördlich der Hauptstraße ist zwischen Jugendcafé und Friedenstraße bereits begehbar, für den südlichen Gehweg werden dieser Tage die Randsteine gesetzt. Voll im Gange sind auch die Bepflanzungsarbeiten auf dem Rathausvorplatz. Die ersten Bäume sind gepflanzt, gerade ist die Firma Gartenbau Schlachter dabei, das große Hochbeet im rückwärtigen Bereich des Rathausvorplatzes mit Erde zu füllen.

In Arbeit ist auch die Straße zum Freibad zwischen Rathaus und Murgtalbrücke, der Bereich vor dem Weltlädeli zur Hauptstraße und Murgtalstraße folgt im nächsten Schritt. Während dieser Arbeiten wird in der Hauptstraße eine Ampel den Verkehr vom 25. Mai bis zum 11. Juni regeln.

Die Ortsdurchfahrt ist aufgrund der Arbeiten mittlerweile seit etwas mehr als einem Jahr gesperrt, und viel Verkehr fließt über die innerörtlichen Straßen. Dies sorgte für einigen Unmut bei Bürgern wie auch Geschäftsleuten. Voraussichtlich im September dieses Jahres werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Bereits in Betrieb sind Apotheke und Arztpraxis im neuen Ärzte- und Apothekenhaus. Auch das Bauamt ist seit letzter Woche ins Erdgeschoss des Gebäudes eingezogen, ebenso der Bürgerservice in den Verbindungsbau zwischen Ärztehaus und Rathaus.