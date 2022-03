von Brigitte Chymo

Endgültiger Start für den Neubau des Murger Feuerwehrhauses Nord: Der Gemeinderat beauftragte am Montag die Verwaltung, mit dem Architekturbüro Ernesto Preiser in Waldshut-Tiengen einen Architektenvertrag für das in der Ortsmitte von Hänner vorgesehene Gebäude abzuschließen. Dieser Vertrag beinhaltet in einem ersten Schritt die Ausarbeitung eines Bauantrags.

Es brauchte zunächst einmal Jahre, bis ein Standort für das neue Feuerwehrgerätehaus Nord feststand. Schließlich machte die Ortsmitte von Hänner das Rennen. Im September 2021 einigte sich der Gemeinderat auf diesen Standort. Architekt Ernesto Preiser stellte zu diesem Zeitpunkt bereits einen Vorentwurf für das neue Feuerwehrgerätehauses vor. Demnach ist das Feuerwehrgerätehaus zweigeschossig geplant, und auch die Ortsverwaltung ist mit neuen Räumen berücksichtigt. Die Hännemer Bürger wünschen sich zusätzlich einen Bürgertreff.

Die voraussichtlichen Kosten des Projekts Erste Kostenschätzungen für das Feuerwehrhaus Nord gingen von 2,5 Millionen Euro für den Neubau in der Ortsmitte von Hänner aus. Die momentanen Preissteigerungen am Bau sind in dieser Schätzung noch nicht berücksichtigt. Die Abrisskosten für das aktuelle Feuerwehrgerätehaus belaufen sich auf 100.000 Euro. Die Erschließung des Neubaugebiets ist mit 800.000 Euro veranschlagt.

Mit diesem Neubau in der Landstraße 38 verknüpft ist eine Ortskernentwicklung für Hänner. Denn in die Planung mit einbezogen ist das Gebiet nördlich des neuen Feuerwehrgerätehauses. Dort ist eine Wohnbauentwicklung vorgesehen. Das Baugebiet hat eine Nettobaufläche von 9000 Quadratmeter und sieht acht Bauplätzen für Ein- und Mehrfamilienhäuser vor. Vorab ist ein Bebauungsplan zu erstellen.

Der Vertrag mit dem Architekturbüro wird zunächst für die Genehmigungsplanung, also die Ausarbeitung eines Bauantrags, abgeschlossen. Die Mittel hierzu sind im Haushalt 2022 eingeplant. 2023 oder 2024, je nachdem wie die Haushaltsmittel bereitgestellt werden, wird es in einem weiteren Vertrag für die Ausführungsplanung und Objektbetreuung, also den eigentlichen Bau des Feuerwehrgerätehauses, gehen. Spätestens für 2025 jedoch, ist der Beginn des Neubaus vorgesehen. Damit liegt die Planung im Zeitrahmen wie vom aktuellen Brandschutzbedarfsplan gefordert.

Hintergrund für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Ausrückebereich Nord ist die Zusammenlegung der beiden Feuerwehrabteilungen Oberhof und Hänner zum Ausrückebereich Nord. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass jede Abteilung für sich tagsüber Probleme hat, genügend Einsatzkräfte zur Verfügung zu haben. Die Realisierung des Neubaus wird von einer Kommission begleitet, die sich demnächst zusammenfindet. Mitglieder sind unter anderem Vertreter des Gemeinderats, der Verwaltung, aber auch Bürger.