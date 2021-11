Das Fröscheloch-Echo Niederhof ist bereit für die Proklamation der Fasnachtssaison 2021/2022 am kommenden Donnerstag in der Murger Mitte. Die Guggenmusik hat zur Vorbereitung Proben im Murger Freibad durchgeführt, wie Schriftführer Stefan Norek bei der Hauptversammlung mitteilte. Nachdem die letzte Fasnacht aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen und mit dem Fröscheball die wichtigste Einnahmequelle des Vereins weggefallen war, freue man sich nun besonders darauf, den Fröschesound wieder öffentlich erklingen zu lassen.

Görwihl Ein Motto wie gemacht für die Ampelkoalition Das könnte Sie auch interessieren

„Allgemein sind wir gut durch die Krise gekommen und es sind uns alle Mitglieder erhalten geblieben“, sagte der musikalische Leiter Thomas Fräßle. Auch die neun Mitgliedsanwärter seien am Ball geblieben. Dies sei vor allem der positiven Einstellung Fräßles zu verdanken, der immer „motivierende Worte“ gefunden habe, wie Vorsitzender Sascha Ehrler betonte. Auch Gemeindevertreter Georg Kirschbaum lobte den Zusammenhalt der Guggenmusik. Bei den Teilwahlen wurden Sascha Ehrler als Vorsitzender, Stefan Norek als Schriftführer und Thomas Fräßle als musikalischer Leiter in ihren Ämtern bestätigt.

Der Verein Die Guggenmusik Fröscheloch-Echo Niederhof wurde 1989 gegründet und steht unter der musikalischen Leitung von Thomas Fräßle. An der kommenden Fasnachtsproklamation in Murg wird das neue Kostüm präsentiert. Vorsitzender ist Sascha Ehrler, er wird durch Christina Metzger vertreten.

Einzig Felix Blatter schied nach 14 Jahren Vorstandsarbeit, von denen er vier Jahre Vorsitzender und zehn Jahre erster Beisitzer war, aus dem Vorstand aus. Tom Soult wird künftig den Posten als erster Beisitzer übernehmen. Daniel Bähr, welcher sieben Jahre lang Vereinswirt war, gibt dieses vom Vorstand losgelöste Amt an Christian Dräger ab. Ein Höhepunkt stellte die Ehrung treuer Mitglieder dar. So wurde Tim Neuhaus für zehn Jahre Aktivmitgliedschaft in Abwesenheit geehrt. Frank Szillat ist dem Verein seit 20 Jahren treu. 20 Jahre passive Unterstützung leisteten zudem Wolfgang Büttner, Peter Pechbrenner, Otto Frommherz, Rainer Oeschger, Manuel Polder, Florian Probst, Dirk und Cornelia Schmelzer, Rosa Wiesler, Joachim Zapf und Jens Zeller. Roland Ebner, Präsident der Narrenzunft Murg, nannte das Fröscheloch-Echo eine „Bereicherung für die örtliche Fasnacht“.