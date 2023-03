Die Guggenmusik Gugge-Brass-Band Murg hat sich musikalisch und kameradschaftlich weiterentwickelt. Dies erklärte ihr Leiter Jan Zum­steg bei der Hauptversammlung des Vereins im Gasthaus „Engel“ in Niederhof. In der vergangenen Fasnachtssaison habe man wieder deutlich mehr Auftritte als noch während der Corona-Pandemie absolvieren können. „Das hat uns natürlich sehr gefreut“, sagte der Vorsitzende, Manuel Thomann. So hat die Gugge-Brass-Band Murg in diesem Jahr unter anderem am Guggen-Open-Air in Laufenburg teilgenommen und ist für einen Auftritt nach Oberägeri/Schweiz gereist.

Auch die örtliche Fasnacht in Murg hat die Guggenmusik durch musikalische Beiträge mitgestaltet. Das Erleben einer richtigen Fasnachtssaison hat sicher auch einige Anwärter dazu gebracht, dauerhaft Mitglied im Verein zu werden. So konnten Laura Böhm, Eva Hikisch, Rafael Sterzik, Nina Gaßmann und Laura Schiebel in die Reihen der Gugge-Brass-Band aufgenommen werden. Einige der Neumitglieder sind in der vergangenen Saison mit gutem Beispiel vorangegangen und wurden für den besten Probenbesuch ausgezeichnet. So haben Eva Hikisch, Nina Gaßmann, Rafael Sterzik und Noelle Volle jeweils nur eine Probe verpasst.

Ein weiterer Programmpunkt der Versammlung war die Teilwahl des Vorstandes. In ihren Ämtern bestätigt wurden Morena D‘Accurso als Kassiererin und Jan Zumsteg als musikalischer Leiter. Den stellvertretenden Vorsitz wird in Zukunft Mareike Schmidt übernehmen und damit Nicolai Zumsteg ablösen. Da sie bislang Wirtschaftsorganisatorin war, ist für dieses Amt nun Fareen Kniffka gewählt worden. Auch im Amt des zweiten Beisitzers gab es einen Wechsel: Doreen Kurz wird dieses anstelle von Susanne Goy übernehmen. Manuel Thomann dankte Zumsteg für sein zehnjähriges und Goy für ihr mehrere Jahrzehnte umfassendes Engagement. Im Ausblick auf die kommende Zeit kann sich die Gugge-Brass-Band auf ein neues Register freuen. Doreen Kurz und Rafael Sterzik haben sich jeweils ein Sousaphon angeschafft, um die Guggenmusik in den tiefen Tonlagen zu bereichern. Nicht viel bewegt habe sich leider bei der Suche nach einem Lagerraum, der nach wie vor fehle. Besonders freue man sich auf das 44. Jubiläum, das die Gugge-Brass-Band Murg im nächsten Jahr feiern könne. Die Band wurde 1980 gegründet. Sie hat 42 aktive Musiker. Die musikalische Leitung hat Jan Zumsteg inne.