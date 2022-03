Auf einer 2,5 Hektar großen Fläche am südlichen Ortsrand von Hänner will Firma Altus AG aus Karlsruhe Strom erzeugen.

Der geplante Solarpark Hänner ist von der rechtlichen Seite her nun so gut wie unter Dach und Fach. Der Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Bad Säckingen, Herrischried, Murg und Rickenbach fasste am Donnerstag in Bad Säckingen den