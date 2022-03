von Brigitte Chymo

Nach zwei Corona-Jahren richtet die Feuerwehrabteilung Hänner ihren Blick fest in die Zukunft. 2023 steht das 125-jährige Jubiläum der Feuerwehrabteilung an, und zudem rollt die Planung für das neue Feuerwehrgerätehaus Ausrückebereich Nord in der Ortsmitte an.

Bis spätestens in zwei Jahren, so hofft Bürgermeister Adrian Schmidle, steht das Feuerwehrgerätehaus für die beiden bis dahin vereinten Abteilungen Oberhof und Hänner. „Dann können wir im Ausrückebereich Nord loslegen.“ Zum Wunsch vieler Hännemer nach einem Bürgertreff im neuen Feuerwehrgerätehaus meinte Schmidle: „Wir müssen diskutieren, ob das wirklich sein muss.“ In den letzten Märztagen vergibt der Gemeinderat die Architekturleistungen und nächster Schritt wird sein, ein Gremium zu bilden, das die Planung und Bau des Feuerwehrgerätehauses begleitet.

Das 125-jährige Jubiläum vom 15. bis 17. Juli 2023 auf dem Festplatz ist ebenfalls in Planung. Seit letztem Jahr tagt ein Festausschuss. Das Festzelt sei bestellt, die Ideensammlung schon gut, informierte der Abteilungskommandant Bernhard Baier.

Die Abteilung Die Feuerwehrabteilung Hänner feiert 2023 ihr 125-Jähriges Jubiläum vom 15. bis 17. Juli auf dem Festplatz. Zusammen mit der Feuerwehrabteilung Oberhof bildet Hänner den Ausrückebereich Nord der Gemeinde Murg. Die Abteilung hat 43 Mitglieder (22 Aktive, 12 Mitglieder der Altersabteilung und 9 in der Jugendfeuerwehr). Abteilungskommandant ist Bernhard Baier.

Insgesamt rückten die Hännemer 2021 zu 18 Hilfeleistungen aus. Es gab fünf Brände, jeweils fünf Einsätze wegen umgestürzter Bäume und Hochwasser, jeweils ein Verkehrsunfall und ein Gasaustritt. Auch zur Verkehrssicherung der beiden Martinsumzüge war die Abteilung zur Stelle. Zwischen den Einsätzen wurde geprobt, so gut es Corona eben zuließ. Alleine an Ausbildung leistete die Abteilung über 500 ehrenamtliche Stunden.

Aufnahmen und Beförderungen

Aus der Jugendfeuerwehr werden Moritz Schüler, Patricia Döbele und Florian Mutter als Anwärter in die Einsatzabteilung aufgenommen. Nach dem Probejahr werden sie zum Feuerwehrmann ernannt. Das Probejahr haben erfolgreich hinter sich Philipp Albiez und Jan Kühnrich, sie werden zum Feuerwehrmann befördert. Lukas Oehler und Alexander Siebold wurden vom Oberfeuerwehrmann zum Hauptfeuerwehrmann befördert und der stellvertretende Abteilungskommandant Christian Hohmann vom Hauptfeuerwehrmann zum Löschmeister und Unterführer.

Die nächsten Termine

Am Samstag, 2. April, ist die nächste Schrottsammlung in Hänner, am 1. Mai folgt das Maibaumstellen. Für den 10. und 11. September ist wieder ein Dämmerschoppen geplant.