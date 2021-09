von Michael Gottstein

Wie fährt sich ein Elektroauto? Wieviel Anstrengung nimmt ein elektrisches Fahrrad dem Fahrer ab? Wie funktioniert Carsharing? Antworten auf Fragen dieser Art und viele weitere Informationen sowie handfeste Erfahrungen gab es beim Murger Mobilitätstag auf der neuen Mitte. Dabei zeichneten Bürgermeister Adrian Schmidle und Klimaschutzmanager Frank Philipps die emsigsten „Stadtradler“ aus.

Frank Philipps wollte mit dieser Veranstaltung ermutigen und zum Mitmachen animieren, wie er sagte. Er wies aber ausdrücklich darauf hin: Wenn man die Klimaziele erreichen wolle, dann müsse man auch beim Verkehr umdenken und den Kohlendioxidausstoß reduzieren. Weil verschiedene Wege zu einer klimafreundlicheren Fortbewegungsart führen, waren alle Besucher eingeladen, ihre Ideen für die „Mobilität der Zukunft“ in Murg auf eine Stellwand zu schreiben.

Bei freundlichem Wetter war eine stattliche Zahl von Besuchern gekommen, um elektrische Lasten- und sonstige E-Fahrräder auszuprobieren und das Fahrgefühl in einem Elektroauto (mit sachkundiger Begleitung) zu erleben. Die Landesverkehrswacht hatte ein solches bereitgestellt, und die drei Fahrten waren schnell ausgebucht. Aus Laufenburg war die Firma E-Biker gekommen, deren Geschäftsführer Florian Strasser diverse E-Modelle zum Ausprobieren bereitstellte.

Die Besucherin Stefanie Stratz nutzte die Gelegenheit, zum ersten Mal mit einem Lastenfahrrad zu fahren, und kam zu einem positiven Fazit: „Es ging einfacher, als ich gedacht hatte, auch in der Handhabung.“ Das Rad sei binnen drei bis vier Stunden an einer Haushaltssteckdose aufladbar, und dann komme man 80 bis 100 Kilometer weit, erklärte Strasser. „Es kommt darauf an, wie stark die Unterstützung ausfällt, die meisten Räder haben vier bis fünf Leistungsstufen.“ Er versicherte, dass „auch Ungeübte mit einem Elektrorad leicht von Murg nach Hänner kommen“.

Mit von der Partie war die Firma „My E-Car“, ein Joint Venture von Energiedienst und Stadtmobil Südbaden. Wie Cornelia Kammerlander, die für den Vertrieb für „My-E-Car“ zuständig ist, beobachtet hat, nehme die Nachfrage nach derartigen Angeboten im ländlichen Raum stark zu. In Bad Säckingen und Waldshut gibt es jeweils vier Stellen für Carsharing, in Dogern eine und in Laufenburg werde gerade eine eingerichtet, so Geschäftsführer Werner Zehetner. Am Hochrhein werden Elektroautos eingesetzt.

Murg Neuer Name für das Familienzentrum: „KuLT“ macht das Rennen Das könnte Sie auch interessieren

Nach der coronabedingten Pause bietet auch der Bürgerbus wieder seine Dienste von Montag bis Freitag an; die Samstagfahrten sowie die Spätfahrt am Freitag gibt es derzeit noch nicht. Die Gemeinde stellt den Elektrobus, die Fahrer arbeiten alle ehrenamtlich. „Das ist ein beispielhaftes Projekt“, lobte Frank Philipps. Allerdings sei der Andrang geringer als in der Vor-Corona-Zeit, berichtete der Fahrer Heinz Trimpin. Das Beispiel machte auch deutlich, dass die Elektromobilität bisweilen an Grenzen stößt.

Im Winter zehren Heizung, Lüftung und Scheibenwischer an der Batterie, was auf Kosten der Reichweite geht, und zwischen den einzelnen Fahrten bleibt zu wenig Zeit, um den Akku aufzuladen. Aus diesem Grund nutzen die Bürgerbusfahrer ab Anfang November ein Fahrzeug mit fossilen Brennstoffen. „Mit Batterien der neuesten Generation wäre das aber zu schaffen“, erklärte Georg Kirschbaum vom Bürgerbus-Team, das weitere Fahrer sucht.

Murg Agentur für Erneuerbare Energien zeichnet Hochrhein-Gemeinde als Energie-Kommune des Monats aus Das könnte Sie auch interessieren