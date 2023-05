Im 128 Jahre alten Männerchor Murg, sorgt die Abteilung der New Gospel Singers für junge Stimmen. Nun fand in Niederhof, in Anwesenheit von über 50 Mitgliedern und Gästen, unter denen sich auch Bürgermeister Adrian Schmidle befand, die Hauptversammlung der Abteilung statt. Standesgemäß eröffneten sie die Versammlung mit dem Song „I will fellow him“, aus dem Musical Sister Act unter der Leitung ihrer Chorleiterin Anne Kütemeier.

In Ihrem Bericht ging Petra Schlageter auf die verschiedenen Aktivitäten des Vereins nach der letzten Generalversammlung ein – ein erfreulich dichtes Konzertprogramm. Am 25. Juni fand das Mitsommernachtsfest im Schwimmbad in Murg statt, außerdem sangen die Gospel Singers bei mehreren privaten Anlässen. Um für weitere Auftritte gut gerüstet zu sein, fand vom 16. bis 18. September ein Probenwochenende auf Schloss Ortenberg statt. Ein weiterer Höhepunkt waren die Jubiläumskonzerte im Kursaal von Bad Säckingen, die am 8. und 9. Oktober vor einem begeisterten Publikum stattfanden. Am 4. Dezember sangen sie auf dem Seniorennachmittag der Gemeinde Murg und am 17. Dezember bei der Altstadtweihnacht in Laufenburg. In diesem Jahr sind am 24. September ein Ausflug nach Murg am Walensee mit Konzert und ein Kirchenkonzert am 9. Dezember in Murg geplant.

Bürgermeister Adrian Schmidle, der die New Gospel Singers für die gute Stimmung, die nicht nur bei der Mitgliederversammlung herrschte, lobte, nahm im Anschluss die Entlastung von Kassiererin und Vorstand vor. Die Vorsitzende Bettina Peter, Schriftführerin Susan Martin und die Beisitzer Guido Burkhardt und Tamara Siebold, wurden wiedergewählt. Clemens Boro und Antje Nagel bleiben Kassenprüfer.

Bei der Mitgliederversammlung der New Gospel Singers wurden (von links) Guido Burkhardt und Tamara Sibold (Beisitzer), Anne Kütemeier (als Chorleiterin geehrt), Bettina Peter (Vorsitzende) und Susan Martin (Schriftführerin) wieder gewählt beziehungsweise geehrt.

Besonders geehrt wurde die Chorleiterin Anne Kütemeier mit einem Blumenstrauß, die das Herz der New Gospel Singers ist. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurde Astrid Jehle geehrt, die den Chor mitbegründete, für 15 Jahre Inge Balda und für fünf Jahre Birgit Bröker und Antje Nagel.