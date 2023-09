Die Teilneuwahlen des fast gesamten Vorstandes des Gewerbevereins Murg standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung. Timo Strasser wurde als Vorsitzender ebenso einstimmig wiedergewählt wie Christian Oeschger als zweiter Vorsitzender. Neue Schriftführerin ist Helena Ferrara, da sich Sandra Engel nicht mehr zur Wahl stellte. Als Beisitzer wurden Manuela Kammerer, Walter Denz, Carmen Schmid und Thorsten Brotz bestätigt. Über ein überaus ruhiges Vereinsjahr konnte im Gasthaus „Engel“ in Niederhof berichtet werden. Ein trauriger Anlass war die Verabschiedung vom verstorbenen Ehrenmitglied Reinhold Schmid, der seit dem Jahre 1979 bis im Frühjahr 2022 als Kassierer fungierte. Derzeit hat der Verein 72 Mitglieder.

Marco Oeschger verlas den Kassenbericht. Dadurch, dass auch keine Mitgliedsbeiträge eingezogen wurden, sank das Vereinsvermögen beträchtlich. Trotzdem ist noch ein guter Kassenbestand vorhanden. Bürgermeister Adrian Schmidle dankte dem Verein für seine gute Arbeit. Er lobte die gute Zusammenarbeit und dies auch bei der Baustelle durch Murg.

Vorsitzender Timo Strasser hatte viel lobende Worte für Angelika Klomki parat, die aus dem Verein wegen Geschäftsaufgabe austrat. Viele Jahre war sie in der Vorstandschaft und im Werbeausschuss tätig und bei den Veranstaltungen viel mit von der Partie. Unter dem Beifall der Mitglieder überreichte er Angelika Klomki ein Präsent. Nach der langen Corona-Pause soll nun in diesem Jahr auch wieder der Adventsmarkt auf der Murger Mitte stattfinden. Erstmalig wird er an zwei Tagen am 24. und 25. November stattfinden. Von der Stadt Laufenburg erhält der Verein zwölf Hütten, die allerdings selbst auf- und abgebaut werden müssen. Die Gemeinde Murg werde den Verein unterstützen, so Bürgermeister Schmidle. Erfreut zeigte sich die Mitglieder auch darüber, dass am 1. Oktober ein verkaufsoffener Sonntag und beim Möbelhaus Brotz in Murg wieder ein Oktobermarkt stattfindet. In der nächsten Zeit will der Verein einen Ausflug starten.