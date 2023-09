Murg – Bürger der Gemeinde Murg haben zum dritten Mal an der Aktion Stadtradeln teilgenommen, sagte Bürgermeister Adrian Schmidle, als er viele Teilnehmer zur Siegerehrung begrüßte. Während in Deutschland in diesem Jahr 2836 Kommunen mit mehr als einer Million Radelnden teilgenommen haben, haben in Murg 110 Aktive mit 29.179 Kilometern einen neuen Streckenrekord zurückgelegt und unter den 23 Kommunen im Landkreis Waldshut den 13 Platz erreicht.

Nach dem Ende des Aktionszeitraums soll das Fahrrad aber nicht wieder in der Garage oder im Keller verschwinden. „Wir möchten Sie dazu ermuntern, das Fahrrad mit und ohne Elektro-Unterstützung als klimafreundliches Fortbewegungsmittel so oft wie möglich auch im Alltag zu nutzen“, appellierte Adrian Schmidle an die Anwesenden. Die drei Erstplatzierten in den sechs Kategorien erhielten bei der Siegerehrung beim Freibad Murhena eine Urkunde und ein kleines Geschenk.