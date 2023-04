Mit den Wahlen von Stefanie Bilawsky zur Vorsitzenden und Andrea Volz zu ihrer Stellvertreterin wurde nachvollzogen, was sich bereits seit dem Herbst des vergangenen Jahres angekündigt hat: Ein Generationswechsel in der Vereinsführung des Obst- und Gartenbauvereins Murg, so Ortsvorsteherin Edith Becker, die die Wahlen leitete. Neu wurden außerdem Schriftführer Karsten Ladegast und Beisitzer Rune Manssen gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Rosemarie Bilawsky als Kassiererin und die Beisitzer Gretel Jung, Norbert Kammerer und Herbert Schneider.

Die neue Vorsitzende Stefanie Bilawsky dankte dem ausscheidenden Vorsitzenden Karl-Heinz Sänger und seiner Frau Silvia, die mehr als zehn Jahre den Verein geführt und durch ihre Steckkurse bereichert haben. Sie waren wegen Krankheit bei der Hauptversammlung nicht anwesend.

Den Jahresbericht legte die bisherige Schriftführerin Andrea Volz vor. Sie berichtete vom Süßmostpressen im Oktober, dem nachgeholten Sommerspaß am 22. Oktober, dem Defibrillator-Kurs mit Sascha Thömmes am 3. November, den Adventssteckkursen durch Silvia Sänger und der ganzjährigen Pflege des Kriegerdenkmals durch Rosmarie Bilawsky und Holger Krieg. Im neuen Jahr folgte vom 20. bis 24. Februar die Bodenprobenaktion und im März der Obstbau- und Rosenschnittkurs. Andrea Volz konnte außerdem vom Anstieg der Mitgliederzahl auf 73 berichten, das bedeutet zwölf Neueintritte. Der Kassenbericht, den Rosmarie Bilawsky vorlegte, schloss mit einem Verlust ab und wurde vom Kassenprüfer Konrad Ruf als korrekt bestätigt. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Karsten Landegast und Ursula Kohlhöfer geehrt.

Für das neue Jahr ist bei gutem Wetter das Kartoffelsetzen auf dem Mitmach-Acker und am 24. Juni ein Halbtagsausflug nach Hilzingen zur Besichtigung einer Kräutergärtnerei geplant. Außerdem sollen am 15. Mai die Projekttage der Naturparkschule unterstützt werden. Mit den Kindern sollen Insekten-Hotels gebaut werden.