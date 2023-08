Für die meisten der Kinder dürften das die kniffligsten und spannendsten 90 Minuten gewesen sein. Im Rahmen des „MuSs“ (Murger Sommerspaß) trafen sie sich im Familienzentrum KULT im „Escape Room“. Ein Spiel, in dem es darum geht, als Gruppe eine Reihe von Rätseln in einer vorbestimmten Zeit zu lösen, um sich wieder aus dem Raum zu befreien.

Dieser Escape Room war bestückt mit Kisten, Holzwänden, einem Bett mit einer Matratze, versehen mit Buchstaben und Zahlen und noch vielen kniffligen Sachen mehr. 90 Minuten hatten die Kinder Zeit, die Rätsel nacheinander zu lösen, was nicht immer einfach war. Über im Raum installierte Kameras hatte Uwe Quosdorf, der Initiator des Escape Rooms, die Kinder im Blick und stand per Walkie Talkie in Kontakt. „Wenn die Kinder nicht mehr weiter wissen, dürfen sie sich einen Tipp von mir holen, der sie der Lösung näherbringt“, erklärte er.

Vier Monate lang hat der Initiator gemeinsam mit weiteren Helfern den Raum zuvor umgebaut, Holzwände eingezogen, Kameras installiert und die Rätsel eingebaut. „Die Rätsel müssen nacheinander gelöst werden und die Lösung bringt die Kinder zum nächsten Rätsel“, erklärte Uwe Quosdorf die Spielregeln. Doch am Ende hatten es alle geschafft und es gab Urkunden, Popcorn und Getränke.

Aufgrund der großen Nachfrage hat Uwe Quosdorf für den 23. August einen Zusatztermin eingerichtet. Wer sich ebenfalls den Rätseln stellen möchte, kann sich direkt bei Uwe Quosdorf unter Clio_uwe@web.de anmelden.