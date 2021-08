von Werner Probst

Das Fest der Goldenen Hochzeit feiern Waldemar und Angelika Gerspach am Freitag, 27. August. Das Paar erfreut sich einer guten Gesundheit. So ist es den Beiden auch noch möglich, alle Arbeiten in und um das Eigenheim selbst zu erledigen. Besonders die Anlage um das Haus herum mit der großen Pflanzenpracht erfordert einen gut funktionierenden grünen Daumen.

Waldemar Gerspach

Waldemar Gerspach kam 1949 in Bad Säckingen auf die Welt. 1953 zog die Familie nach Murg in die Langmattstraße, wo die Mutter ein Lebensmittelgeschäft führte. Waldemar Gerspach besuchte die Volksschule und machte anschließend bei der Firma Kaiser eine Malerlehre, ehe er zur Bundeswehr eingezogen wurde. In Ingolstadt und später in Sigmaringen leistete er seinen Militärdienst. Danach arbeitete er bei H. C. Starck in Laufenburg als Kraftfahrer und ging 2014 in den Ruhestand.

Angelika Gerspach

Die Wiege von Angelika Gerspach stand in Fürstenwalde. 1953 kam sie auf die Welt. 1956 wurde Oberwihl zum Wohnsitz der Familie und dann Laufenburg. Sie besuchte die Volksschule, ehe sie beim Friseurgeschäft Schlageter eine Friseurlehre machte. Bald lernte sie ihren späteren Ehemann kennen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagte Angelika Gerspach und so läuteten in Murg die Hochzeitsglocken, als sie gerade 18 Jahre alt war. Ein Sohn kam auf die Welt. Nachdem er 14 Jahre alt war, nahm sie eine Tätigkeit bei der Firma Haushaltspflege Maier in Murg auf, eine Arbeit, die ihr so viel Spaß machte, dass sie bis zu ihrem 67. Lebensjahr dort arbeitete.

Gemeinsam

Waldemar und Angelika Gerspach sind begeisterte Fahrradfahrer und Naturliebhaber. So waren die Beiden schon entlang der Donau unterwegs, fuhren aber auch schon an einem Tag nach Luzern und wieder zurück. Beide sitzen auch gerne noch am Steuer ihres Autos. Des Öfteren sind sie auch auf einem Spaziergang anzutreffen. Hart traf es das Jubelpaar, als die Schwiegertochter starb.

Verein

Seit mehr als 30 Jahren ist Waldemar Gerspach im Murger Angelsportverein aktiv. Er fungierte auch viele Jahre als Weiherwart beim Murger Eisweiher und ist immer noch Gewässerwart. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. In Murg gefällt es dem Jubelpaar recht gut. In dem prächtig geschmückten Eigenheim genießt das Paar die gute Küche von Angelika Gerspach und trinkt auch noch gerne einen guten Rotwein.

Zur goldenen Hochzeit werden die Gratulanten sicherlich recht zahlreich sein. Sie werden sich den guten Wünschen des Sohnes und den zwei Enkelkindern anschließen.