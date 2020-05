von Brigitte Chymo

Die Sitzung findet nicht wie sonst im Ratssaal statt, sondern in der Murgtalhalle. Grund sind die Schutzmaßnahmen, die viel Raum erfordern. Beginn ist um 19 Uhr.

Corona und die finanzielle Auswirkungen

Gleich zu Beginn der Tagesordnung wird Kassensturz gemacht und dargestellt, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die finanzielle Situation der Gemeinde Murg hat. Weiter geht es um den Breitbandausbau in Hänner und Oberhof. Nachdem die Förderung bewilligt wurde geht es nun um die Vergabe der Planung des Ortsnetzes an ein Ingenieurbüro.

Ebenfalls vergeben werden die Arbeiten zur Verlegung einer neuen Quellsammelleitung für die Wasserversorgung in der Gemeinde sowie die Erdarbeiten und die Arbeiten für das Wärmedämmverbundsystem im Rahmen der energetischen Sanierung des Kindergartens Regenbogen in Oberhof. Letzter Tagesordnungspunkt ist die Beschaffung eines Traktors für den Bauhof.

Mit viel Abstand

Während jeder Gemeinderat an seinem eigenen Tisch und in gebührendem Abstand zum Nachbartisch sitzen wird, finden Besucher auf der Tribüne Platz. Ebenfalls mit Sicherheitsabstand. Am Eingang der Murgalhalle wird darauf geachtet, dass das Gebäude nicht im Pulk betreten wird.