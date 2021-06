von Brigitte Chymo

Drei mögliche Standorte sind in der Schweiz als Endlager für Atommüll derzeit noch im Rennen. Es sind dies „Jura Ost“ südlich von Laufenburg, „Nördlich Lägern“ südlich von Hohentengen und „Zürich Nordost“ südlich von Schaffhausen. Alle drei Standorte liegen damit ganz in Grenznähe zum Hochrhein. 2022, also kommendes Jahr, wird die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (NAGRA) den oder die künftigen Standorte bekanntgeben.

Einen Blick in die Historie dieser Endlagersuche und die Beteiligung der deutschen Nachbarn eröffnete Martin Steinebrunner, Leiter der Deutschen Koordinationsstelle Schweizer Tiefenlager in Waldshut-Tiengen, am Montagabend auf Einladung der Murger Gemeindeverwaltung im Gemeinderat. „Das Thema Atom ist wichtig“, begründete Bürgermeister Adrian Schmidle diese Einladung.

Er selbst, wie unter anderem auch andere Bürgermeister aus dem Landkreis Waldshut sitzen mit am Tisch jener Gremien, die an der Suche nach einem Standort beteiligt sind. Auf die Erarbeitung eines Konzepts erfolgte ab 2008 die Auswahl geologischer Standorte.

Genau an diesem Etappenziel, also der ersten Phase und damit Auswahl möglicher geologischer Standorte für den Atommüll, ist die Endlagersuche in Deutschland angekommen. Das ist Aufgabe der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), die im Herbst 2020 insgesamt 90 Gebiete in Deutschland veröffentlichte, die aufgrund ihrer Geologie in Frage kämen. Darunter auch Gebiete in Baden-Württemberg.

Konkret auch Gebiete im östlichen Landkreis, nämlich Gebiete um die Gemeinde Bonndorf und Stühlingen. Gemeinderätin Edith Becker (FW) äußerte die Befürchtung, dass mit Blick auf die Schweizer Endlager in Grenznähe, die deutschen atomaren Endlager da dann auch gleich in dieser Region errichtet werden könnten. Ratskollege Dieter Mucke (CDU) stellte fest: „Ich habe das Gefühl, keiner interessiert sich dafür.“ Dabei ist anders als in der Schweiz die Öffentlichkeit hierzulande bereits bei der Etappe der Standortsuche beteiligt. Dies erfolgt über die Plattform Fachkonferenz Teilgebiete.

