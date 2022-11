von Brigitte Chymo

Spätestens seit dem Hochwasser im Ahrtal 2021 ist das Thema Katastrophenplanung wieder präsent. Und seit dem Krieg in der Ukraine fürchten alle den Blackout, den Totalausfall in der Stromversorgung. Was tun in solchen Ausnahmesituationen? Gibt es dafür Notfallpläne in den Kommunen?

Die Gemeinde Murg ist jedenfalls seit geraumer Zeit auf gutem Weg. Schon vor dem Krieg in der Ukraine beschäftigte sich die Gemeinde mit Szenarien wie Starkregen und Hochwasser und packte aus aktuellem Anlass das Szenario Stromausfall dann mit in das große Notfallpaket.

Ausfallkonzepte in Arbeit

Mehrere Fachbüros seien beauftragt, Ausfallkonzepte zu erarbeiten, informierte Bürgermeister Adrian Schmidle in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Demnach betreffen diese Konzepte die Einsatzplanung im Katastrophenfall und dazu konkrete Notfallpläne für die Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung und die Stromversorgung.

Fällt der Strom aus, funktioniert die Kläranlage noch einige wenige Tage.

„Grundgerüst ist der Katastropheneinsatzplan. Er war dringend zu aktualisieren“, erklärt dazu Manuel Polder, Leiter des Ordnungsamtes, auf Nachfrage des SÜDKURIER. Darin festgehalten ist zum Beispiel das Krisenmanagement, also wer im Notfall das Sagen hat. Verwaltungsstab nennt sich das Gremium, dem der Bürgermeister als Behördenleiter im Notfall vorsteht. Mit im Verwaltungsstab dabei sind die Amtsleiter als Stabbereichsleiter mit der Zuständigkeit für einen bestimmten Bereich.

Katastrophenschutz verändert sich

Ergänzend zum Katastropheneinsatzplan werden die Szenarien Hochwasser, Trinkwasser- und Abwasserversorgung sowie Stromausfall beleuchtet. Ursprünglich einmal sei es vor allem einmal um das Starkregenrisikomanagement gegangen, zu wissen, wo wann Land unter bei welchem Regen sei, erklärt der Bürgermeister. In der Tat beschäftigt sich die Gemeinde seit 2019 mit dem Thema Starkregenereignisse.

2020 ging ein Gutachten „Starkregenrisikomanagement mit Gefährdungsanalyse“ in Auftrag. Inzwischen liegen die Starkregengefahrenkarten vor, auf deren Grundlage eine Risikoanalyse und darauf basierend ein Handlungskonzept zu erstellen werden. „Wir sind da in der Endphase“, informiert dazu der Ordnungsamtsleiter.

Ohne Strom auch kein Wasser

Auch für die Notfallpläne Trinkwasser und Abfallwasserversorgung muss nicht ganz bei Null gestartet werden. Aber beide Pläne gehören vor dem Hintergrund eines möglichen Stromausfalls aktualisiert. Denn kein Strom bedeutet im schlimmsten Fall auch kein Wasser, weil Pumpen nun mal nicht ohne Strom auskommen. „Für den Bereich Wasserversorgung ist über den Füllstand der Hochbehälter eine Wasserversorgungssicherheit von zwei bis drei Tagen gewährleistet“, erklärt Schmidle. Derselbe Zeitraum gilt für die Abwasserversorgung. Fällt der Strom länger als fünf Tage aus, brauch es ein Ausfallkonzept.

Als Notstromaggregat steht zurzeit ein mobiles Gerät zur Verfügung, das aber ersetzt werden soll. „Wir wollten nicht einfach etwas kaufen, sondern sehen, was wir genau brauchen“, verweist Schmidle auf die laufenden Untersuchungen im Zusammenhang mit den Ausfallkonzepten. Denn nicht jedes Notstromaggregat ist für jeden Einsatz geeignet.

Private Vorsorge Katastrophenschutz durch die öffentliche Hand ist gut, aber auch Eigenverantwortung kann Leben retten. Tritt der Notfall ein, muss sich der Bürger im allersten Moment selbst helfen können. Rechtzeitig eigenverantwortlich vorzusorgen ist daher wichtig. Über Vorsorge und Verhalten in Notfällen wie etwa bei Stromausfall, Hochwasser oder Unwetter informiert auf seinen Webseiten das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe www.bbk.bund.de

Notstromversorgung im Feuerwehrgerätehaus

Ausfallkonzepte geben auch Antwort auf Fragen, wie alarmiert wird, welche Orte bei einem totalen Stromausfall als Anlaufstelle für die Bürger in Frage kommen, wo im Notfall ein Notruf abgesetzt werden kann. Zurzeit ist das Feuerwehrgerätehaus Murg/Niederhof das einzige notstromversorgte Gebäude in der Gemeinde Murg.

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden in ein Notstromkonzept einfließen, auf dessen Basis dann der Notfallplan zu erstellen ist.

Zum Zeitrahmen bis zur Fertigstellung der Ausfallkonzepte meint Manuel Polder: „Ich denke, dass wir nächstes Jahr zum Abschluss kommen.“ Dann wird nach der Vorstellung im Gemeinderat auch die Öffentlichkeit informiert.