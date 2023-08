Die Fußgänger- und Radbrücke über das Rothenbächle ist bald Geschichte. Der Gemeinderat Murg hat sich am Montag in der Niedermatt dafür entschieden, die aus dem Jahr 1991 stammende Brücke nicht zu sanieren. Zur Ortsbesichtigung war es gekommen, weil der Gemeinderat in der Sitzung am 12. Juni bei der Vorstellung eines Sanierungskonzepts für die Murger Brücken Zweifel daran geäußert hatten, ob die Fußgänger- und Radbrücke notwendig sei.

Die Gemeinde müsste für eine Sanierung die Summe von 80.000 Euro ausgeben. „Dringenden Handlungsbedarf“ hatte der Wehrer Ingenieur Axel Schwenke bei der Brücke bescheinigt. Wie Annette Müller vom Bauamt am Montagabend ausführte, sind die Stahlträger der Brücke nach all den Jahren stark angerostet. Einige anwesende Bürger aus der Niedermatt waren sich bei der Ortsbegehung mit dem Gemeinderat einig: „Die kann weg.“ Ausschlaggebend dafür ist, dass direkt neben der Fußgänger- und Radbrücke ein zweite, noch relativ neue Straßenbrücke verläuft. Einzig der Gehweg, der jetzt noch über die Fußgängerbrücke führt, müsste weiter zur Straßenbrücke hin verlängert werden.

Noch offen ist, wie es für Fußgänger und Radfahrer über die Straßenbrücke weitergeht. Mit einem markierten Gehweg oder vielleicht über eine verbreiterte Brücke. Weil eine Verbreiterung mit hohen Kosten verbunden wäre, wird die Gemeindeverwaltung diese Frage als Nächstes klären. Ebenfalls abzuklären bleibt, was mit den Versorgungsleitungen passiert, die unter der Fuß- und Radbrücke verlaufen.

Mehrere Gemeinderäte waren der Meinung, die Leitungen zusammen mit den Stahlträgern an Ort und Stelle zu belassen: „Das halten die Träger noch aus.“ Die Verwaltung will in dieser Angelegenheit auf die Versorger zugehen und den Verbleib der Leitungen absprechen. Weitere Brücken mit oberster Sanierungspriorität sind in der Gemeinde Murg die Fußgängerbrücke Rothausgraben (Sanierung 2023), der Fähristeg über den Murgbach (Sanierung 2024) und die Brücke an der Fabrikstraße. An Letzterer laufen die Sanierungsarbeiten bereits.