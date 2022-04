von Matthias Eisenbeis

Es war ein gelungener Konzertabend nach über zweijähriger Pause im legendären Café Verkehrt in Oberhof: Nachdem das Konzert einer anderen Band letzte Woche wegen der kurzfristig erkälteten Sängerin am selben Tag abgesagt werden musste, durfte der Inhaber Peter Maier endlich wieder die Türen der Kleinkunstbühne für Gäste zu öffnen.

Bis in die späten Abendstunden nahm die Band Rabaz mit Sängerin Missy Bee die Gäste im Café Verkehrt in Oberhof mit auf einen musikalischen Trip quer durch die USA. Der Rock‘n‘Roll-Train brachte sie vorbei an New Orleans und Tennessee und aus den Verstärkern tönten die Akkorde von Hits wie „Ring of Fire“ von Johnny Cash oder Bill Haleys „Shake, Rattle & Roll“. Auch die Optik war stilecht: In alter Wester-Manier schmückte ein Rinderschädel mit den Buchstaben der Band darunter die Bühne, gesungen wurde in silberne Retro-Mikrofone.

Die nächsten Konzerte

Mehr Infos unter Nach zweijähriger Pause soll die Kleinkunstbühne des Café Verkehrt wieder regelmäßig bespielt werden. Die nächsten Konzerte: Samstag, 23. April, ab 20.30 Uhr feiert die Partyband Popcorn ihr Comeback. Die weiteren Konzerte: Freitag, 6. Mai: Ann Vriend & Band (Blues); Freitag, 13. Mai: SanySaidap (Irish-Folk, Country, Bluegrass); Samstag, 28. Mai: The Roaring Tomtits (Rock & Pop unplugged); Samstag, 4. Juni: Christina & Rolex (Rock/Pop/Folk/Country-Covers).Mehr Infos unter www.cafe-verkehrt.com

Mit Folk, Country, Rock‘n‘Roll und Singer-Songwriter-Liedern von Chuck Berry, Elvis Presley und Simon & Garfunkel waren viele Klassiker dabei, zu denen Pärchen vor der Bühne tanzten und laut mitsangen.

Sänger und Gitarrist Ralf Schneider, zweiter Sänger und Gitarrist Manfred Bürner, Schlagzeuger Joachim Kreher und Sängerin Missy Bee machen die Musik nicht hauptberuflich. Trotzdem – oder vielleicht deswegen – konnte man ihnen den Spaß auf der Bühne ansehen und sie freuten sich über das tolle Publikum, dass sich nur zu gerne motivieren ließ, laut mitzusingen und zu tanzen.

Rabaz kommen aus der Nähe von Darmstadt und spielen eigentlich im südhessischen Raum. Der Bassist Achim Karn hat das Café Verkehrt zufällig während seines Urlaubs im Südschwarzwald entdeckt. Auch wenn Rabaz in Südbaden noch keine eigene Fangemeinde hat, das Publikum nahm die Western- und Rock‘n‘Roll-Stimmung dankbar auf.

Mit seinen nächsten Veranstaltungen hofft Café-Inhaber Peter Maier an die Zeit vor Corona anknüpfen zu können. Am urigen und heimeligen Ambiente im einmaligen Veranstaltungsraum hat sich jedenfalls nichts geändert. Zum Neustart präsentierte sich das Café mit durchdachtem Konzept und mit professioneller Bühnentechnik.