Mit „angebautem“ Schlagzeug, wie Vorsitzender Michael Bäumle es beschrieb, hat die Feuerwehrmusik Murg ihr diesjähriges Jahreskonzert in der Murgtalhalle gegeben. Das Orchester stand dabei erstmals unter der Leitung von Marcel Peghini. Er ist Schlagzeuger und legt daher wert auf einen besonderen Percussion-Klang.

Den Auftakt des Konzertabends durften das Junior- und Jugendorchester der Ausbildungsgemeinschaft Murg-Niederhof, beide unter der Leitung von Sabrina Kurz, bestreiten. Dass der Nachwuchs sich sehen lassen kann, bewiesen vor allem Malika Volle und Linus Waßmer, die bei „Sax to the Max“ ein Solo auf ihren Saxophonen spielten.

Das Jugendorchester der Ausbildungsgemeinschaft Murg-Niederhof unter der Leitung von Sabrina Kurz durfte den Konzertauftakt bestreiten. | Bild: Michelle Güntert

Die Feuerwehrmusik Murg und ihr neuer Dirigent nahmen mit der majestätischen Fanfare „Into the Empire“ auf der Bühne Platz. Königlich blieb es im Anschluss mit „The Lion King“, bei welchem die Imitation der afrikanischen Trommeln gut hörbar war. Von der afrikanischen Steppe ging die musikalische Reise weiter in eine spanische Arena, in welcher die zahlreich erschienen Zuhörer den Stierkampf des Toreros „Gallito“ mitverfolgen konnten. Mit der Vertonung des Gemäldes „Pacific Dreams“ schloss die Feuerwehrmusik den ersten Konzertteil tongewaltig ab.

Vor der Pause konnten Vorsitzender Michael Bäumle und Bezirksdirigent Klaus Siebold einige Ehrungen vornehmen, über die unsere Zeitung noch gesondert berichten wird. So erhielten Anja Stabile, Markus Döbele und Alexander Hammel jeweils für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit die silberne Ehrennadel. Ganze 60 Jahre Teil der Feuerwehrmusik Murg sind Bernd Döbele (Posaune) und Peter Langer (Tuba).

Der „Dam Busters March“ eröffnet den zweiten Konzertteil

Der zweite Konzertteil wurde mit dem „Dam Busters March“ eröffnet, der die Zerstörung deutscher Talsperren durch die Briten im Zweiten Weltkrieg musikalisch erzählt. Das Stück „Cry me a River“ erzählte von einer gescheiterten Liebe, die Marc Hammel an der Solo-Trompete und Sabrina Kurz am Solo-Saxophon verkörperten. Mit dem Medley „The best of Earth, Wind & Fire“ machte die Feuerwehrmusik eine Zeitreise in die 70er Jahre. Den Abschluss des vielseitigen Konzertes bildete das Werk „Moment for Morricone“, bei welchem das bekannte musikalische Western-Motiv durch die einzelnen Register getragen wurde.

Ein Strauß Taktstöcke für den Dirigenten

Dirigent Marcel Peghini, der eine gelungene Premiere absolviert, erhielt als Dank von seinen Musikern einen Strauß Taktstöcke überreicht. Eine Premiere in den Reihen des Erwachsenenorchesters hatten auch die Jungmusikerinnen Julia Kavka (Querflöte), Jana Pichler und Louisa Waßmer (Klarinette). Anja Stabile und Lea Bäumle, die durch das Programm geführt hatten, dankten außerdem Markus Häbig (Klarinette), Andreas Ebner und Jan Ühlin (Horn), Moritz Petzold (Schlagzeug) und Andreas Binczyk (E-Bass), die die Besetzung abgerundet hatten.