Die Abteilung Süd der Feuerwehr Murg wurde heute um 0.51 Uhr zu einem unklaren Feuerschein im Bereich Eisweiher in Murg alarmiert. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude des Fischereivereins am Eisweiher in Murg im Vollbrand„, teilt die Feuerwehr mit. Nähere Informationen liegen laut Feuerwehrkommandant Stefan Fräßle noch nicht vor.

Das brennende Gebäude spiegelt sich im Murger Eisweiher. | Bild: Feuerwehr Murg

Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu bekämpfen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das gesamte Inventar wurde zerstört. Die Brandursache ist unbekannt. Die Ermittlungen werden im Laufe des Montags fortgesetzt.

Das Vereinsgebäude des 1958 gegründeten Sportanglervereins Murg Laufenburg befindet sich am Eisweiher Murg. Die Angelreviere des Vereisn befinden sich außerdem am Thimosweiher Oberhof, am Rhein oberhalb der Alten Brücke Laufenburg bis Hauenstein sowie unterhalb der Alten Rheinbrücke bis zum Rothenbächle in Murg. Dem Sportanglerverein gehören etwas mehr als 100 Mitglieder an, Vorsitzender ist Christoph Kirschnick aus Murg.