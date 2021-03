von Brigitte Chymo

Die Lage hat sich entspannt: Dank neuer Kindertagesstätte In der Mühle und den Bauernhof- und Waldkindergarten Mooszwerge in Oberhof stehen für das Kindergartenjahr 2021/22 ausreichend Kindergartenplätze in der Gemeinde Murg zur Verfügung. Es ist sogar eine kleine Reserve vorhanden. Sowohl für die unter Dreijährigen wie auch für die über Dreijährigen wird es im neuen Kindergartenjahr eine Ganztagesgruppe geben.

Laut Geburtenstatistik kommen im Kindergartenjahr 2021/22 auf 320 Kinder ab dem dritten Lebensjahr 313 Plätze. „Das ist der theoretische Bedarf“, so Hauptamtsleiter Werner Vökt, der bei der Gemeinderatssitzung das Ergebnis der Elternabfrage präsentierte, die jedes Jahr vor Weihnachten für das kommenden Kindergartenjahr stattfindet. Demnach werden 303 Kindergartenplätze gebraucht. Es bleiben also zehn Plätze in Reserve.

Über weitere zehn Plätze Reserve verfügt der Kindergarten St. Josef in Murg, wo derzeit neben einer Vollgruppe die zweite Gruppe als Kleingruppe betreut wird. Zu guter Letzt wird auch als Reserve angesehen, dass in den Murger Kindergärten vorrangig Kinder aus Murg betreut werden, aber derzeit im Bauern- und Waldkindergarten Oberhof momentan zehn auswärtige Kinder betreut werden. Reserven, die gebraucht werden, weil mit dem Baugebiet „Auf Leim“ auch der Bedarf an Kindergartenplätzen wieder steigen wird.

Auch der Bedarf an einer Ganztagesgruppe für die unter wie auch über Dreijährigen war bei den Eltern aus der Gemeinde abgefragt worden, nachdem der Kindergarten Arche Noach in Niederhof im Frühjahr 2020 seine Ganztagesgruppe aufgegeben hatte. „Beides macht Sinn“, teilte der Hauptamtsleiter das Ergebnis der Umfrage mit.

16 Eltern von Kindern über drei Jahren meldeten sich demnach für eine Ganztagesgruppe an. Der Vorschlag der Verwaltung ist daher, eine der drei Gruppen mit Verlängerten Öffnungszeiten in der Kindertagesstätte In der Mühle in eine Ganztagesgruppe umzuwandeln. Ganztagesbetreuung wird es auch im der Kinderkrippe geben. Fünf Eltern hatten bei der Abfrage verbindlich diesen Bedarf angemeldet.

Die Ganztagesgruppen erfordern zusätzliches Personal, 0,5 Stellen (30.000 Euro) bei den über Dreijährigen und 1,2 Stellen (72.000 Euro) bei den Kleinkindern. Finanziert wird dies über die Elternbeiträge und Fördermittel. Der Gemeinderat stimmte dieser Planung zu.