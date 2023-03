Die erste Hauptversammlung des neu gegründeten SC Niederhof-Binzgen (SCNB) am Freitag im Sportheim des SV Niederhof fand großen Zuspruch. Das Vereinsheim war mit 50 Mitgliedern und Gästen rappelvoll. Wie Jenni Eckert und Präsident Dieter Ruf betonten, ist man besonders stolz auf die zwei Damenteams, von denen die Erste bereits in die Verbandsliga aufgestiegen ist und sich im Mittelfeld der Tabelle etabliert hat.

Nach der Begrüßung durch Jenniffer Eckert und den Grußworten vom Vorstand des FC Binzgen Norbert Schäuble, der von den Arbeiten um das Clubhaus in Binzgen berichtete, ging Jenni Eckert auf die Probleme der Platzsanierung beim SV Niederhof ein. Dabei kam man zu dem Ergebnis, dass eine Grundsanierung nicht möglich ist, sodass nur der Einbau eines Kunstrasens infrage kommt. Hier benötigt man die Hilfe von Spenden und die Unterstützung durch die Gemeinde Murg.

Vorstandsmitglied Frank Christl ging anschließend auf die Ergebnisse der Herrenmannschaften in der Vorrunde ein. Während sich die erste und zweite Mannschaft im Mittelfeld der Tabelle bewegt, befindet sich die dritte Mannschaft am Ende der Tabelle. Zwei Spiele hätten wegen fehlender Spieler abgesagt werden müssen, die Absage eines dritten Spieles könne man sich nicht erlauben. Allerdings biete der SCNB als einziger Verein am Hochrhein drei Herrenmannschaften auf.

Dieter Ruf bemängelte, dass man auf vier Spiele wegen Fehlens von Spielern verzichten musste und dafür 600 Euro Strafe kassierte. Man sollte in solchen Fällen von der Flexregel Gebrauch machen und mit dem Schiedsrichter und der gegnerischen Mannschaft ein Spiel mit reduzierter Mannschaftsstärke (zum Beispiel 9:9) vereinbaren.

Der Verein: Der SC Niederhof-Binzgen (SCNB) wurde am 22. Februar 2022 gegründet und beheimatet den Spielbetrieb der beiden Vereine SV Niederhof und FC Binzgen. Er umfasst 450 Mitglieder. Der gleichberechtigte Vorstand besteht aus Tobias Butowski, Jenniffer Eckert und Frank Christl.