von Brigitte Chymo

Schweres Bohrgerät ist dieser Tage im neuen Baugebiet „Auf Leim“ im Einsatz. Zwei Bohrer mit fressen sich durch den felsigen Untergrund in 160 Meter Tiefe. „Bis 60 und 70 Meter Tiefe ist der Granit weich, dann wird er hart“, erklärt Bürgermeister Adrian Schmidle bei einem Gang durch das Baugebiet, das am nördlichen Ortsausgang Richtung Harpolingen und mit schönstem Panoramablick in die Schweiz liegt.

Über 12.000 Kubikmeter Erde haben die Bagger im neuen Baugebiet für die Erschließung bisher hin und her geschoben. „Alles ist drinne. Wasser und Abwasser und auch das Leitungsnetz für die Kalte Nahwärme„, erklärt Schmidle und betont: „Uns ist Nachhaltigkeit wichtig.“

Aus diesem Grund hatte sich die Gemeinde entschlossen, die 45 Bauplätze für Einfamilienhäuser und sieben Bauplätze für Mehrfamilienhäuser zentral über ein sogenanntes kaltes Wärmenetz zu versorgen. Partner der Gemeinde ist die Energiedienst AG als Bauherr und Betreiber des zentralen Wärmenetzes.

Im Zuge der allgemeinen Erschließungsarbeiten waren bereits 1500 Meter Ringleitung für die Kalte Nahwärme verlegt worden. Jeder Baugrund erhält seinen Hausanschluss mit Vor- und Rücklauf an diese Ringleitung. Das Bohrgerät einer Spezialfirma aus Bahlingen ist nun aktuell dabei, die 160 Meter tiefen Löcher zu bohren, in die Erdsonden zur Erschließung der Wärmequelle eingebracht werden.

35 Löcher im Baugebiet

Zwei Bohrer bahnen sich ratternd ihren Weg durch das Gestein. „Es sind 35 Löcher über das gesamte Baugebiet verteilt. Alle acht Meter wird gebohrt“, so Bürgermeister Schmidle. Ein Bohrer schafft pro Tag ein Loch. Alle zwei Meter werden Gesteinsproben genommen, in eine Plastiktüte verpackt und beschriftet. Neben den Bohrern stehen Container zum Auffangen des Granitsands, der per Druck und Wasser an die Erdoberfläche gespült wird. Der feinmehlige Granitsand wird nach der Verlegung der Erdsonden zusammen mit Zement zur Füllung der Löcher wiederverwertet.

Alles läuft im Baugebiet „Auf Leim“ also nach Plan. Ab 2021 können die Bauarbeiten der Bauherren auf ihren Grundstücken beginnen. Bis dahin sollte durch Netze BW auch die 110 kV Hochspannungsleitung weiter nach Norden und parallel zur Trasse der A98 hin verlegt sein.

Die Hälfte der Baugrundstücke wird durch die Gemeinde Murg vermarket werden, die andere Hälfte durch private Hand. Der Zeitpunkt zum Start des Verkaufs ist noch offen, die Liste der Interessenten aber schon jetzt lang.

Murg Energiedienst will Baugebiet „Auf Leim“ künftig mit kalter Nahwärme versorgen Das könnte Sie auch interessieren