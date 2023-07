Mit fünf Böllerschüssen wurde am Samstagabend das dreitägige Feuerwehrfest in Hänner eröffnet – für jedes Vierteljahrhundert seit Bestehen der Feuerwehr in Hänner ein Schuss.

Georg Kirschbaum erinnert an die Geschichte der Hännemer Feuerwehr

1898 offiziell gegründet, folgte im Januar 1899 die erste Statute. Gemeinderat Georg Kirschbaum führte am Festakt die Geschichte der Feuerwehr Hänner noch weiter zurück. Von 1833 stammt das erste Schriftstück, in dem das Feuerlöschen in Hänner erwähnt wird. 1846 wurde in Hänner die erste Feuerlöschpumpe stationiert, 1867 gab es die erste Feuerlöschordnung.

1909 stifteten die Frauen des Orts eine Handbestickte Fahne

Einen technischen Fortschritt unternahm die Feuerwehr Hänner mit der Beschaffung einer heute noch vorhandenen Feuerlöschhandpumpe 1898. Zu dem Zeitpunkt gab es bereits die erste Feuerwehrmusik. 1909 stifteten die Frauen von Hänner eine handbestickte Feuerwehrfahne – auch sie ist noch vorhanden und wurde am Samstag von Abteilungskommandant Bernhard Baier vorgestellt.

Schäumender Festauftakt: Bürgermeister Adrian Schmidle beim Fassanstich. | Bild: Peter Schütz

Nach den Böllerschüssen übernahm Bürgermeister Adrian Schmidle den Fassanstich – mit drei Schlägen war die Sache erledigt. Schmidle beglückwünschte die Feuerwehr Hänner zum 125-jährigen Bestehen und attestierte ihr „eine funktionierende Einheit“. Dafür müsse „tägliche Motivation und Einsatzbereitschaft vorliegen“.

Der Wille, anderen zu helfen, verbindet die Feuerwehrleute

Früher wie heute gebe es etwas, das die Feuerwehrkameradinnen und – kameraden verbinden würde: „Der Wille und vor allem die Fähigkeit, anderen Menschen zu helfen“, so Schmidle. In den vergangenen 125 Jahren haben sich Freiwillige ehrenamtlich engagiert und die Bereitschaft übernommen, die Sicherheit und Ordnung in der Gemeinde zu erhalten.

Bürgermeister: Sie stehen für den Zusammenhalt in der Gemeinde

„Sie sind jedoch viel mehr als Helfer in Brand- und Notfalleinsätzen“, sagte Adrian Schmidle. Denn sie würden durch ihre Hilfe bei Feierlichkeiten und festlichen Anlässen für den Zusammenhalt in der Gemeinde Murg stehen – „dies oft unter Vernachlässigung der eigenen Interessen“.

Bürgermeister Adrian Schmidle (rechts) überreicht Abteilungskommandant Bernhard Baier (links) ein Geschenk. Ortsvorsteher Dieter Muck (Mitte) moderiert. Hinten rechts Gesamtkommandant Markus Döbele. | Bild: Peter Schütz

Heute gelte es, die Feuerwehr Murg neu zu organisieren, hielt Schmidle fest. Die Weichen dafür seien 2007 mit dem Beschluss, die Abteilungen Murg und Niederhof zum Ausrückebereich Süd zusammenzulegen, erfolgt.

Gemeinsamer Ausrückebereich mit Oberhof

Im vergangenen Herbst wurden die Grundlagen für den Ausrückebereich Nord, bestehend aus den Abteilungen Hänner und Oberhof, geschaffen. Dieser bringe mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus in der Hännermer Mitte, kombiniert mit einem Gemeindesaal und der Ortsverwaltung, die Bevölkerung in punkto Sicherheit „auf eine höhere Stufe“. Adrian Schmidle: „Es wird ein großartiges Projekt.“

Die Feuerwehrmusik Murg umrahmt den Festakt

Den Festakt umrahmte die Feuerwehrmusik Murg mit Dirigent Marcel Peghini. Vorsitzender Michael Bäumle hatte als Geschenk ein historisches Dokument von 1927 mitgebracht. An dem Anlass nahmen auch Gesamtkommandant Markus Döbele und Ortsvorsteher Dieter Muck teil.

Das Festrad dreht sich am Montag weiter

Am Montag, 17. Juli, dreht sich das Festrad weiter. Um 18 Uhr beginnt der Handwerkerhock und Partymusik mit „Die alten Säcke“, um 20 Uhr spielt der Musikverein Niederhof auf.