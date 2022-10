von Frank Linkesaeckingen.redaktion@suedkurier.de

Mehr als zwei Jahre konnten wegen der Corona-Pandemie keine German Doctors in der Stadt Chittagong in Bangladesh arbeiten. Zu den ersten, die nach so langer Unterbrechung wieder im Rahmen des Projekts „Medical Center for the Marginalized and Poorest of the Poor“ nach Bangladesh entsendet wurden, waren Arndt Dohmen, ehemaliger Chefarzt der Bad Säckinger Hochrheinklinik, und seine Kollegin Monika Baumgartner-Wiesiollek.

Arndt Dohmen, ehemaliger Chefarzt der Bad Säckinger Hochrheinklinik, und seine Kollegin Monika Baumgartner-Wiesiollek beim Hilfseinsatz in Bangladesh. | Bild: German doctors Arndt Dohmen

Es war kein Neustart, denn die medizinische Versorgung war in der Zwischenzeit von lokalen Ärzten aufrechterhalten worden, die von den German Doctors nach den auch hier verordneten kompletten Lockdowns 2020 und 2021 mit dieser Aufgabe betraut worden waren. Arndt Dohmen und Monika Baumgartner-Wiesiollek waren schon vor der Pandemie in Chittagong – und nun sehr neugierig zu erfahren, wie sich dieses Projekt unter den starken Einschränkungen der Pandemiemaßnahmen in den letzten Jahren entwickelt hat.

Gutes Gefühl am Flughafen

Die Ankunft am Flughafen war so herzlich wie eh und je – „es war ein Gefühl wie zu alten Freunden zurückzukehren“, erinnert sich Dohmen. Mit der Arbeit fing das Team aus Deutschland gleich am Folgetag an.

Der erste von drei Einsatzorten war das Community Based Center 1 (Einrichtungen der German Doctors unmittelbar in den Slums gelegen), wo beide auch in früheren Jahren jede Woche einmal Sprechstunden zu Betreuung der unterernährten Kinder angeboten hatten. Hier sind in einem Slum all die Angebote entstanden, die über die medizinische Sprechstunde hinausgehen „und ohne die ein Projekt der Basisversorgung in Bangladesch keinen Sinn ergeben würde: Unterernährte Kinder werden mit den Müttern gemeinsam über mehrere Wochen in einem Ernährungsprogramm behandelt“.

Insgesamt werden Sprechstunden an fünf verschiedenen Einsatzorten angeboten, daher fährt das gesamte Team mit einer mobilen Ausrüstung jeden Tag in eine andere Siedlung, einmal sogar in ein Dorf auf dem Land 50 km entfernt von der Großstadt Chittagong.

Hintergrund: German Doctors

www.german-doctors.de Der Verein „German Doctors e.V.“ kann den Ärmsten der Armen in Bangladesch und auch in anderen Ländern nur deswegen eine medizinische Basisversorgung anbieten, weil viele Menschen hier in Deutschland, der Schweiz und Österreich diese Projekte durch Spenden unterstützen. Die Einsatzärzte arbeiten in den Projekten ehrenamtlich und bezahlen zudem mindestens 50 Prozent der Flugkosten in das jeweilige Projektland selbst und tragen so dazu bei, dass Spenden wirklich für die Arbeit in den Projekten vor Ort ausgegeben werden. Weitere Infos unter

„Immer wieder gibt es Situationen, in denen uns bewusst wird, wie sehr wir auf unsere lokalen Mitarbeiter angewiesen sind“, erinnert sich Dohmen an die Herausforderungen während seines Einsatzes. Enorm wichtig sei die enge Zusammenarbeit mit den Übersetzern. „Was sie uns in Englisch über die Beschwerden der Patienten mitteilen und was sie vielleicht bei der Übersetzung weglassen, entscheidet über den ganzen Ablauf der Konsultation.“

Übersetzer leisten wichtige Hilfe

Ohne die aufmerksame Mitarbeit des Übersetzers sind folgenschwerere Fehler bei der Behandlung nicht auszuschließen. Es sei gut, hier als German Doctors zu zweit zu arbeiten, so könnten sich die Ärzte in schwierigen Fällen gegenseitig unterstützen, bei den begrenzten Ressourcen, die für Diagnostik und Therapie zur Verfügung stehen. Dohmen erinnert sich an etliche Fälle, die ihm und seiner Kollegin die Grenzen des Machbaren aufzeigte. Besonders bei Tumorerkrankungen oder operationspflichtigen chronischen Krankheiten stehen einer adäquaten Behandlung sehr hohe finanzielle Hürden unüberwindbar im Weg. Dohmen: „Keine Krankenkasse steht den Menschen hier zur Seite, die sich für die Ärmsten der Armen in diesem Land einsetzt.“

In solchen Augenblicken fällt Dohmen die Arbeit schwer. „Wie anders könnte unsere Welt aussehen, wenn wir uns angewöhnen würden, für unsere Klamotten ein paar Euro mehr auszugeben und wenn all die KiKs , C&As, H&Ms und Primarks dieser Welt sicherstellen würden, dass die Arbeiter in den hiesigen Textilfabriken einen fairen Lohn und eine für alle zugängliche Sozialversicherung bekommen könnten.“

Weiterer Einsatz im kommenden Jahr

Die Widersprüchlichkeiten, die das Leben in dieser Gesellschaft prägen, und die globale Ungerechtigkeit, die bei uns Reichtum und dort Armut hervorbringt, hinterlassen bei Dohmen nach jedem seiner Einsätze manchmal Zweifel am Sinn seines Tuns, wie er sagt.

Doch schätzten die Patienten die Hilfen der Projekte sehr und die Ärzte könnten vielen Patienten auch konkret helfen. Diesen Zwiespalt müsse man ertragen können, wenn es um die persönliche Bilanz nach einem humanitären Einsatz geht. Für Dohmen steht deshalb fest: „ Auch im kommenden Jahr werde ich wieder in einem der German Doctors Projekte mitarbeiten.“ Es wird sein sechster Einsatz sein.