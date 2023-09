Murg-Niederhof – Der Murger Ortsverein der Freien Wähler hat sich ein klares Ziel für die Kommunalwahlen im Juni 2024 gesetzt: Er möchte im Gemeinderat und allen Ortschaftsräten die stärksten Fraktionen stellen und die Sitze mindestens halten. Zurzeit sind dies sieben im Gemeinderat Murg sowie sechs im Ortschaftsrat Niederhof, drei in Oberhof und sechs in Hänner.

Bei der Hauptversammlung der Freien Wähler am Donnerstag bat der Vorsitzende Wolfgang Fürst die Mitglieder, bei der Kandidatensuche zu helfen, damit man vollständige Listen vorlegen könne. In Kürze werde man zusammen mit den Kandidaten ein Wahlprogramm erstellen. Roland Baumgartner appellierte, auch für junge Leute offen zu sein, denn auch 16-Jährige könnten bei Kommunalwahlen antreten. Fürst und Baumgartner wären außerdem auch dafür, dass die Freien Wähler nicht nur auf kommunaler, sondern auch auf Landes- und Bundesebene kandidierten.

Der Fraktionssprecher im Gemeinderat, Dieter Muck, berichtete, dass die Schulden im Kernhaushalt der Gemeinde im Laufe dieses Jahres aller Voraussicht nach von sieben auf 7,34 Millionen Euro steigen dürften. „Im Jahre 2006 hatten wir erst 1,2 Millionen Euro Schulden und 2022 waren es schon 6,8 Millionen – dafür ist aber immerhin das Anlagevermögen von 22 auf 47 Millionen gestiegen.“ Allerdings sei einiges auf den Weg gebracht worden.

Muck nannte den Beschluss zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses Nord, die Anschaffung eines Bürgerbusses und eines Feuerwehr-Rettungsbootes sowie den Beschluss, eine kommunale Wärmeplanung sowie eine Gesamtplanung zum Thema Fotovoltaikanlagen auf der grünen Wiese erstellen zu lassen. „Wir möchten vermeiden, dass punktuell immer mehr Weide- und Ackerland überbaut wird – wenn schon Solarparks entstehen, dann sollten sie eine geschlossene Fläche bilden.“

Die Sanierung der Brücke in der Fabrikstraße soll im Oktober abgeschlossen sein, als nächstes kämen die Fußgängerbrücke am Rothausgraben und die Murgmündungsbrücke sowie die Treppenanlage beim Murgtalpfad an die Reihe. Als positiv bewertete er die Fortschritte beim Breitbandausbau: Hänner-West sei an das Glasfasernetz angeschlossen.

Harald Würtenberger, der Vorsitzende des Kreisverbands, berichtete, dass der Kreis nur zehn Prozent für Investitionen, aber 90 Prozent für Soziales ausgebe. Die Kosten für Sozial- und Flüchtlingshilfe stiegen an. „Aber bis jetzt müssen wir noch keine Turnhallen belegen, so wie ab 2015.“ Würtenberger lobte die Fertigstellung des Backbone-Netzes für das schnelle Internet. Roland Baumgartner verwies in diesem Zusammenhang auf ein strukturelles, also nicht nur ein auf Murg beschränktes, Problem. Nämlich das Zuschuss-System, das oft falsche Anreize setze. „Die Gemeinden machen oft das, wofür es Zuschüsse gibt.“ Die Prüfung der Anträge verschlinge immense Personalressourcen. „Wir verwalten uns noch zu Tode“, kritisierte Baumgartner und auch Christian Conrath würde sich mehr Eigenverantwortung und Eigenmittel für die Ortschaftsräte wünschen.

Wolfgang Fürst, der den Ortsverein seit 1999 leitet, wurde für eine weitere Periode bestätigt. Wiedergewählt wurden auch Stellvertreter Christian Conrath, Kassierer Klaus Langer, Schriftführerin Edith Becker sowie die Beisitzer Frank Gassmann (Murg), Timo Strasser (Niederhof), Marc Kaiser (Oberhof) und Tanja Ganser (Hänner). Alle Wahlen verliefen ohne Gegenstimme. Kassenprüfer sind Frank Gassmann und Ilona Grüber.