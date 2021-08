von Brigitte Chymo

Ab Freitag, 6. August, fährt es sich wieder auf direktem Wege durch Murg. Nachdem die Murger Ortsdurchfahrt seit Mitte April 2020 aufgrund von Kanal- und Sanierungsarbeiten gesperrt war, wird die Hauptstraße heute im Laufe des Tages wieder für den Verkehr freigegeben. Mit dem Abschluss der Arbeiten in der Hauptstraße endet nach zehn Jahren auch das Sanierungsprojekt „Am Bürgerplatz“.

Es geht wieder ab durch die Murger Mitte: Ab Freitag ist die Murger Ortsdurchfahrt wieder geöffnet. | Bild: Brigitte Chymo

Letzter Knackpunkt war am Donnerstag die Bauabnahme. Aber alles verlief wunschgemäß, so dass die Autos heute wie geplant über die Hauptstraße rollen können. Lange Monate quälte sich der Verkehr auf Umleitungen durch Murg, was zu Beginn auch für einigen Unmut bei Anwohnern und Geschäftsleuten sorgte. Verschiedenen Nachbesserungen brachten dann aber Erleichterung.

Die Wiederöffnung der Hauptstraße geht aufgrund Corona still und leise vonstatten. „Es wird kein großes Fest geben. Irgendwann wird dann gebührend gefeiert“, so Bürgermeister Adrian Schmidle, der Corona aber auch Positives abgewinnen kann. „Es war die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt“, meint Schmidle zu den Bauarbeiten, die parallel zu Corona stattfanden. Denn nicht auszudenken, wenn nach den Lockdowns während Corona, jetzt die Hauptstraße gesperrt werden müsste.

Zur Gänze sind die Arbeiten in der Hauptstraße allerdings noch nicht abgeschlossen. „Es wird noch an den Nebenflächen gearbeitet. Im hinteren Bereich des Fontänenfelds gegenüber dem Rathaus und auf dem Sparkassenvorplatz“, erklärt Annette Müller vom Technischen Bauamt aus die Arbeiten begleitete.

Die Arbeiten auf den Nebenflächen sind auch der Grund, dass zwischen Friedhof und Weltlädeli vorerst Tempo 30 gilt. Geht es nach den Wünschen der Gemeindeverwaltung wird das auch so bleiben.

Vorbild ist die Gemeinde Schwörstadt, wo aus Lärmschutzgründen auf der B 34 Tempo 30 gefahren werden muss. Denn trotz Umfahrung von Murg auf der A 98 rollen durch die Ortsdurchfahrt immer noch zu viele Fahrzeuge. 18.000 waren es vor der Eröffnung der A 98, und jetzt sind es immer noch rund 7.500 Autos und Lastwagen. Der Antrag auf Tempo 30 ist derzeit bei den Behörden in Arbeit, und Bürgermeister Schmidle ist guter Dinge, dass Tempo 30 auch bleibt.

Mit der Öffnung der Hauptstraße werden die Bushaltestelle auch wieder an ihre angestammten Plätze verlegt. Das Parken auf dem Bürgerplatz ist vorerst weiter möglich, die Zufahrt erfolgt aber wieder von der Hauptstraße her.

Murger Mitte Das Sanierung der Murger Mitte ist seit zehn Jahren im Landessanierungsprogramm. Nach Bürgerplatz und Schulhof ist die Gestaltung von Rathausvorplatz/Hauptstraße der letzte Sanierungsabschnitt. Im Zuge dieser Arbeiten wurden auch Wasser und Abwasser zwischen Friedhof und Weltlädeli in der Hauptstraße neu verlegt. Die Kosten dieses letzten Bauabschnitts belaufen sich auf rund 5,5 Millionen Mark und werden von einem Drittel von Bund und Land bezuschusst.

Bis im Herbst, so die Planung, sollen dann auch die Nebenflächen der Hauptstraße fertiggestellt sein. Dieser Moment wird historischen Charakter haben, denn damit ist ein Schlusspunkt gesetzt. Vor genau zehn Jahren hatte das Sanierungsprojekt „Am Bürgerplatz“ begonnen. Erstes Kapitel waren seinerzeit die Parkplätze hinter der Murgtalhalle. Bauabschnitt auf Bauabschnitt folgte bis hin zur jetzigen Sanierung der Hauptstraße. Der Bau des Apotheken- und Ärztehaus war ursprünglich nicht geplant. Ziel des Sanierungsprojektes war die Entwicklung weg von einem Straßendorf hin zu einem Ort mit einer „Murger Mitte.“